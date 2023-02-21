Savut’tan acı haber

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un, cansız bedenine ulaşıldı. Savut'un naaşını bulan Adanalı bir aile,merhum Savut'u, akrabalarındanbiri olduğunu iddia ederekAdana'ya götürdü. Sonrasında Savut'un yakınlarına ulaşan Adanalı aile, "Buradaki ceset sizeait olabilir" dedi. Yaşanan gelişmenin ardından Taner Savut'un kardeşi Ali Savut, Adana'da DNA testi verdi. Yapılan testte, merhum Taner Savut ile kardeşi Ali Savut'un DNA'sı yüzde 90 eşleşti.