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Giriş Tarihi: 21.2.2023

Savut’tan acı haber

MEHMET AL MEHMET AL
Savut’tan acı haber
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un, cansız bedenine ulaşıldı. Savut'un naaşını bulan Adanalı bir aile, merhum Savut'u, akrabalarından biri olduğunu iddia ederek Adana'ya götürdü. Sonrasında Savut'un yakınlarına ulaşan Adanalı aile, "Buradaki ceset size ait olabilir" dedi. Yaşanan gelişmenin ardından Taner Savut'un kardeşi Ali Savut, Adana'da DNA testi verdi. Yapılan testte, merhum Taner Savut ile kardeşi Ali Savut'un DNA'sı yüzde 90 eşleşti.

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Savut’tan acı haber
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