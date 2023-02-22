Barcelona küme düşebilir!

İspanyol devi Barcelona'nın, 2016-2018 arasında Hakem Teknik Kurulu'nda başkan yardımcılığı yapan Regreira'nın sahibi olduğu şirkete 1.7 milyon Euro ödeme yapması gündeme bomba gibi düştü. İspanya Futbol Federasyonu iddialarla ilgili soruşturma yürütürken, mevcut disiplin yönetmeliğine göre; çıkar sağlamak için hakemlere para ödediği tespit edilmesi halinde Barcelona'ya para cezasının yanı sıra küme düşürülme hatta 5 yıla kadar liglerden men edilme cezası da verilme ihtimali bulunuyor. Dün de 1. ve 2. lig kulüplerini bünyesinde bulunduran La Liga kurumu, 42 kulüpten 40'ının (Barcelona ve Real Madrid hariç) imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada, bu iddiaların son derece ciddi olduğunu vurguladı. Büyük endişe duyduklarını belirten kulüpler, "Usulsüzlükleri açığa çıkarmak için aktif olarak çalışacağız" ifadelerini kullandı.