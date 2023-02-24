Galatasaray’dan sezon sonu dev transfer hamlesi atağı! Jordi Alba...

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar 5 Mart'a kadar en az 1 takviye daha yapmayı planlıyor.

Cimbom sezon başında kadrosunu büyük oranda yenilemişti.Dursun Özbek ve kurmayları, Mauro Icardi, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Juan Mata ve Dries Mertens gibi önemli futbolcuları takıma kazandırmıştı.

Birçok yıldız ismi transfer eden Aslan, bunun meyvelerini toplamayı başardı. Ligde 22 maça çıkan Galatasaray 54 puan topladı ve zirveye yerleşti.

G.SARAY'DAN JORDI ALBA BOMBASI!

Galatasaray, yeni sezonda sol bek bölgesine Jordi Alba'yı transfer etmek için harekete geçti. Sezonun kalan bölümünü Adekugbe ile götürecek olan Aslan, yeni dönemde o bölge için dünyaca ünlü futbolcuyu düşünüyor.

Transfer için önümüzdeki günlerde resmi adımların atılması bekleniyor. Öte yandan transfermarkt verilerine göre, Jordi Alba'nın Galatasaray'a gitme olasılığı yüzde 31 olarak belirlendi.

33 yaşındaki ismin İspanyol deviyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Jordi Alba bu sezon Barça'da 21 maça çıktı. Alba bu maçlarda 1 gol attı.

Ayrıca 6 asist yaptı.Uzun süredir Katalan ekibinde forma giyen Alba'nın güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

1.70 boyundaki sol bek kariyerinde Valencia, Gimnastic, Mestalla ve Cornelia gibi takımlarda forma giymişti.Ülke milli takımında da 91 karşılaşmada boy gösteren Alba, 10 gol attı.