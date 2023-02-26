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Giriş Tarihi: 26.2.2023 16:39

Son dakika haberleri: Balotelli neye uğradığını şaşırdı! Hezimet sonrası şoke eden tepki...

Son dakika haberleri: Balotelli neye uğradığını şaşırdı! Hezimet sonrası şoke eden tepki...

Son dakika haberleri: Sezon başında Adana Demirspor'dan İsviçre'ye giden Mario Balotelli, taraftarın gösterdiği tepkiyle adeta neye uğradığını şaşırdı.

İtalyan yıldız Mario Balotelli'ye büyük şok. Adana Demirspor sonrası Sion'a transfer olan Balotelli'nin formasını giydiği Sion İsviçre Süper Ligi'nde 10 maçtır kazanamıyordu. Sion son olarak karşılaştığı St. Gallen'e sahasında 4-0 kaybedince taraftarlar çileden çıktı ve büyük isyan etti.

4-0'LIK ŞOK MAĞLUBİYET

Sion Tourbillon Stadı'nda İsviçre Ligi'nin 22. haftasında St. Gallen ile karşı karşıya geldi. St. Gallen ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçı 4-0 kazanmayı bildi. 70 dakika sahada kalan Mario Balotelli'ye taraftar büyük tepki gösterdi.

FORMASINI ATEŞE VERDİLER

Beklentilerin altında performans gösteren Mario Balotelli'ye St. Gallen karşılaşması sonrası Sion taraftarı büyük tepki gösterdi. Taraftarlar tribünlerde 4-0'ın ardından Balotelli formasını ateşe verdi. 70 dakika sahada kalan İtalyan forvet Fabio Celestini'nin müdahalesi ile oyundan çıkarıldı.

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Son dakika haberleri: Balotelli neye uğradığını şaşırdı! Hezimet sonrası şoke eden tepki...
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