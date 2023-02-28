Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dünya yıldızları ile omuz omuza
Giriş Tarihi: 28.2.2023

Dünya yıldızları ile omuz omuza

BERKAY TURAN
Dünya yıldızları ile omuz omuza

Başkanlar, futbolcular ve teknik direktörler bir araya gelecek. 6 kanaldan canlı yayınlanacak kampanya 15 Haziran’a kadar sürecek

Depremzedeler için 115 milyar liralık yardım toplanan "Türkiye Tek Yürek" kampanyası sonrası bu kez futbol dünyası elini taşın altına koyuyor. Afet bölgesine yardım için yarın saat 20.00'de ortak canlı yayında buluşacak olan kulüp başkanları, teknik direktörler ve futbolcular, 15 Haziran'a kadar sürecek tarihi kampanyayı başlatacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da paydaşlığını üstlendiği tarihi canlı yayın A Spor, beIN Sports, D Smart Spor, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8,5'tan yayınlanacak. Dayanışma gecesine Pep Guardiola, Gullit, Neymar gibi yıldız isimlerin yanı sıra, FIFA'nın ve UEFA'nın da destek sağlaması bekleniyor. Dünyaca ünlü futbolcular özel gece için videolu mesajlarla afetzedelere seslenecek. Gecede Süper Lig'de oynayan yerli futbolcular telefon başında olacak. 15 Haziran'a kadar Süper Lig takımları 13 hazırlık maçı oynayacak ve hepsinin geliri depremzedelere bağışlanacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İzmir Foça'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Merkez üssü Ege Denizi
İstanbul'da deprem endişesi: O ile göç başladı...
Malatya'daki depremin ardından kritik açıklama! "Büyüklüğünün 5.6 olması..."
SON DAKİKA | AFAD Başkanı açıkladı: Depremlerde can kaybı yükseldi
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Adıyamanlılara seslendi: Kimse mağdur edilmeyecek
DEPREM SON DAKİKA: Malatya'da 5.6 şiddetinde deprem! Adıyaman ve çevre illerden de hissedildi
Son dakika: Konya'da yakalanan PKK’lı kadın terörist tutuklandı! Fedai eylem hazırlığındaydı
"Eşyalarım çalındı, kafama silah dayandı" iddialarında bulunmuştu! Cumhuriyet'in haberi yalan çıktı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Fatih Portakal'ın 'Kızılay' iftiralarına Kerem Kınık'tan yanıt: Satışa konu olamaz
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünya yıldızları ile omuz omuza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA