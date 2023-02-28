Dünya yıldızları ile omuz omuza

Depremzedeler için 115 milyar liralık yardım toplanan "Türkiye Tek Yürek" kampanyası sonrası bu kez futbol dünyası elini taşın altına koyuyor. Afet bölgesine yardım için yarın saat 20.00'de ortak canlı yayında buluşacak olan kulüp başkanları, teknik direktörler ve futbolcular, 15 Haziran'a kadar sürecek tarihi kampanyayı başlatacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da paydaşlığını üstlendiği tarihi canlı yayın A Spor, beIN Sports, D Smart Spor, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8,5'tan yayınlanacak. Dayanışma gecesine Pep Guardiola, Gullit, Neymar gibi yıldız isimlerin yanı sıra, FIFA'nın ve UEFA'nın da destek sağlaması bekleniyor. Dünyaca ünlü futbolcular özel gece için videolu mesajlarla afetzedelere seslenecek. Gecede Süper Lig'de oynayan yerli futbolcular telefon başında olacak. 15 Haziran'a kadar Süper Lig takımları 13 hazırlık maçı oynayacak ve hepsinin geliri depremzedelere bağışlanacak.