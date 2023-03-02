Ömer Toprak’tan depremzedeler için büyük destek! Başlattığı kampanyadan 47 bin Euro geldi...

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından hayata geçirilen kampanyaların birisine de Antalyaspor'un deneyimli savunma oyuncusu Ömer Toprak ön ayak oldu.

DORTMUND VE BREMEN OLUMLU YANIT VERDİ

33 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor'dan önce formasını giydiği son iki kulüp olan Borussia Dortmund ve Werder Bremen'e destek için çağrı yaparken, her iki kulüp de olumlu karşılık verdi. İki hafta önce iki ekip arasında oynanan karşılaşmada giyilen 40 forma açık artırmaya çıkarılırken, elde edilen gelir belli oldu.

FORMALARIN ÇOĞUNU ALMANLAR ALDI&NBSP;

15 gün süren açık artırma sonuçlanırken, 47 bin 196 Euro toplandı. Satışa sunulan 40 formanın 30'u Almanlar tarafından alırken, yardımseverler arasında Hong Kong, Çin, ABD, Japonya, Lüksemburg, İngiltere, Danimarka ve Finlandiya vatandaşları da yer aldı.

EN YÜKSEK ÜCRET REUS'UN FORMASINA VERİLDİ&NBSP;

Açık artırmaya çıkarılan formalar arasından en yüksek rakama ulaşan isim ise Borussia Dortmund'un Alman yıldızı Marco Reus oldu. Depremin hemen ardından başlatılan kampanya için resmi internet sitesinden çağrı da yapan deneyimli futbolcunun forması yaklaşık 5 bin 299 Euro bedelle sahibini buldu. Listenin ikinci sırasında Jude Bellingham, üçüncü sırasında ise Niclas Füllkrug yer aldı.

EMRE, SALİH VE EREN'İN DE FORMALARI SATILDI&NBSP;

Açık artırmaya çıkarılan formalar arasından Türk futbolcular da yer aldı. A Milli Takım forması da giyen Dortmund'un yıldızı Salih Özcan'ın forması 601 Euro'ya satılırken, aynı takımda forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can'ın formasının sahibi ise 850 Euro ödedi. Werder Bremen'in Türk asıllı Alman futbolcusu Eren Dinkçi'nin forması ise 339 Euro'ya sahibini buldu.