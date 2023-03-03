Ersun Yanal, ilk maçında Başakşehir’i yıktı!

Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanan maçta Corendon Alanyaspor sevindi. Rakibini tek golle geçen Corendon Alanyaspor, 4 hafta sonra 3 puana uzandı.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi. Efkan Bekiroğlu, 64. dakikada Alanyaspor'u 1-0 üstünlüğe taşıyan golü kaydetti. Akdeniz ekibinde Leroy Fer, 69. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Corendon Alanyaspor, yeni teknik direktörü Ersun Yanal ile çıktığı ilk maçından galibiyetle ayrıldı.
Antalya temsilcisi, ligde 4 maçlık galibiyet özlemine de Medipol Başakşehir karşısında son verdi. Corendon Alanyaspor puanını 28'e yükseltirken, Medipol Başakşehir 40 puanda kaldı.