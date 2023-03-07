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Giriş Tarihi: 7.3.2023 09:40

Galatasaray'da Dries Mertens'in yeri garanti! Okan Buruk ondan vazgeçemiyor...

SPOR SERVİSİ
Galatasaray’da Dries Mertens’in yeri garanti! Okan Buruk ondan vazgeçemiyor...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Dries Mertens performansıyla adete takımda yerini garantiledi. Okan Buruk, Belçikalı oyuncudan vazgeçemiyor. Sarı-kırmızı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, Nicolo Zaniolo’yu sağda kullanıp Belçikalı hücumcuyu forvet arkasında bırakacak.

Alanyaspor ve İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçlarında 60 dakika sahada kalan Nicolo Zaniolo, 2 gol-1 asistlik performansıyla kalitesini gösterdi.

10 numara ve kanatlarda oynayabilen Zaniolo, hocası Okan Buruk'un jokeri olacak. Buruk, İtalyan yıldızı sağ açıkta kullanmanın planlarını yapıyor.

10 numara pozisyonunda ise Mertens'ten vazgeçilmeyeceği öğrenildi. Galatasaray'ın yeni hücum dörtlüsü Kerem-Zaniolo-Mertens-İcardi şeklinde olacak.

Zaniolo sağ, Kerem sol kanatta görev yapacak, Mertens forvet arkasında oynayacak ve İcardi ileri uçta olacak.

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Galatasaray'da Dries Mertens'in yeri garanti! Okan Buruk ondan vazgeçemiyor...
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