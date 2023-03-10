Kayserispor'dan Ahmet Nur Çebi'ye yanıt! "Spor ahlakını bir transferin şehvetine tercih ettiniz"

Kayserispor Kulübü, Onur Bulut transferi için "Bizim için etik bir transfer olmaktan başka bir şey değildir. Kayserispor yöneticileri haklı olduklarını düşünüyorsa gidecekleri yer bellidir. Gereksiz gevezelik etmelerine ve Beşiktaş'ı küçük düşürücü ifadede bulunmalarını doğru bulmuyorum. Kendilerine çeki düzen versinler" ifadelerine cevap verdi. Yapılan açıklamada "Sayın Çebi; Siz, spor ahlakını, bir transferin şehvetine tercih ettiniz" denildi.
Kayserispor, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Onur Bulut transferi için sözlerine cevap verdi.