Şenol Güneş'ten Fenerbahçe derbisi açıklaması! "Çok daha başka şeyler konuşacağız..."

Siyah-beyazlı takımın oyununu da değerlendiren Güneş, şunları söyledi:

"Ghezzal oyunda elinden geleni yaptı. Teknik ve oyun zekası iyi olduğu için etkili olmaya çalıştı. 2-0 olduktan sonra oyun kontrolümüzdeydi. Değişiklikler yaptık, daha fazla top tutmamız gerekirken rakip daha çok kontraya çıktı. Hatalı bir gol yedik. Futbolda bunlar var. Yediğimiz gol oyun disiplinini kaybettirdi. Orta sahayı da kaybetmiştik, sonra toparladık. Taraftarın böyle bir havada bize destek olması takdire şayan, teşekkür ediyoruz. Top kayıplarımızı az yapacağız. İlk yarıda yapmamız gerekenleri ikinci yarıda yaptık. Skor da bazen etkiliyor. 2-0'ın rahatlığı var. Böyle goller yersek hiçbir şeyin altından kalkamayız. Kaybettiğimiz hiçbir maçta rakibe ezilmedik. Savunma yaparak yendiler bizi. Bu dalgalanmaları geçireceğiz, oyuncular da yer bulacaklar. Orta sahadaki oyuncuların yeteneklerine inanıyorum. Aboubakar'ın yükselen grafiği var. Cenk çalışıyor. Muleka gelirse daha iyi olacak. Takım olmaya döndük. Geçen maçta da kazanmayı hak etmedik kimse diyemez. Kazanırken göze hoş gelen oyun da oynamalıyız."