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Giriş Tarihi: 19.3.2023 21:57 Son Güncelleme: 19.3.2023 22:00

Enver Valencia, Alex de Souza'nın rekorunu kırdı! Tarihe geçti...

İHA
Enver Valencia, Alex de Souza’nın rekorunu kırdı! Tarihe geçti...

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu forveti Enver Valencia, Alanyaspor karşısında attığı 2 golle birlikte bir sezonda toplamda 29 gole ulaşarak sarı-lacivertli ekibin tarihinde resmi maçlarda en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'u karşısında 3-1'lik skorla kazanan taraf oldu. Mücadelede 2 golle yıldızlaşan Enver Valencia, bu sezon resmi müsabakalarda 29. golüne ulaştı ve Fenerbahçe tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcu oldu.

Ekvadorlu golcü attığı gollerle birlikte, bir sezonda 28 gol atmayı başaran Alex de Sauza'yı geride bırakarak, tarihe geçmiş oldu. Brezilyalı yıldız, 28 gole ulaştığı 2010-2011 sezonunda attığı gollerle birlikte şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.

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Enver Valencia, Alex de Souza'nın rekorunu kırdı! Tarihe geçti...
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