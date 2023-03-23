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Giriş Tarihi: 23.3.2023 10:49

Son dakika haberi: Galatasaray son kulvarda hücum edecek! İşte Okan Buruk'un 11'i...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika haberi: Galatasaray son kulvarda hücum edecek! İşte Okan Buruk’un 11’i...

Son dakika Galatasaray haberi: Adana Demirspor maçında forvet hattını Mertens-Zaniolo-Kerem-Icardi ile kurmayı düşünen tecrübeli hoca, sınıra takılmayan Adekugbe’yi sol beke koyacak. Hücum gücü yüksek bir kadro tercih edecek...

Ligde 14 haftalık galibiyet serisi Konya'da biten Galatasaray, son maçına 5 yerli oyuncuyla çıktı. Takımın bankoları Abdülkerim ve Kerem'e; Kaan, Berkan, Barış Alper eşlik etti. Teknik direktör Okan Buruk milli arada kadrosuna son dokunuşu yapacak. Sakatlığını atlatan Mertens ve fiziksel açığını kapatmaya başlayan Zaniolo'yu aynı anda oynatmayı planlayan Buruk'un imdadına Adekugbe yetişti. Ligden çekilen Hatayspor'dan geldiği için 8+1 kuralına uyan Kanadalı oyuncu, sol bekte Leo Dubois'ten formayı kalıcı olarak alacak.

10'UN DÖNÜŞÜ İLAÇ GİBİ GELECEK

Okan Buruk'un son 10 maç için düşündüğü ideal 11'inde iki yerli oyuncuya (Abdülkerim ve Kerem) yer var. Adekugbe'nin sol beke geçmesiyle yabancı sınırına takılmayacak Galatasaray'da yeni hücum hattını Mertens- Zaniolo-Kerem-İcardi dörtlüsü oluşturacak. Mertens yine 10 numara pozisyonunda görev yapacak, ileri uçtaki Icardi'yi sağdan Zaniolo, soldan Kerem tamamlayacak.

MERTENS'E KİŞİSEL PROGRAM

G.Saray'da 4 günlük izin sona erdi ve sarı-kırmızılar milli takımlara giden oyuncularından yoksun çalışmalarına başladı. Sakatlığı atlatan ve bir ay sonra takıma dönen Mertens'e özel program hazırlandı. Belçikalı 10 numara, Adana Demirspor maçına kadar hazır olacak.

G.SARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Mertens, Kerem, Zaniolo, Icardi.

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Son dakika haberi: Galatasaray son kulvarda hücum edecek! İşte Okan Buruk'un 11'i...
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