Stefan Kuntz dersini aldı! 4’lü defans ve 3’lü merkez sistemine geçiyor...

A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'na Ermenistan'ı 2-1 yenerek başladı ancak ortaya koyduğu futbol beğenilmedi. Teknik direktör Stefan Kuntz'un 3-4-3 sisteminin etkisizliği dikkat çekerken, savunmadaki hataların dışında orta sahada da Orkun Kökçü ve Hakan Çalhanoğlu'nun fiziksel olarak rakibe karşı zayıf kaldığı görüldü. İkinci yarıya Merih Demiral'ın yerine Salih Özcan, Cenk Tosun'un yerine de Kerem Aktürkoğlu değişiklikleriyle başladı. Hırvatistan maçının sisteminin de ikinci devredeki gibi olması bekleniyor.





EN AZ 3 FUTBOLCUYA KULÜBE YOLU GÖZÜKTÜ

Salih Özcan'ın takım savunmasına olumlu etkisinin dışında, Orkun Kökçü ve Hakan'ı da rahatlattığını gören 60 yaşındaki teknik adam, bu kez 4'lü savunma ve 3'lü merkez kurmayı planlıyor. Hırvatistan'a karşı güçlü bir orta sahanın şart olduğunu düşünen Kuntz, galibiyetin yanında iyi oyun da istiyor. Kuntz'un, Hırvatistan ile oynanacak karşılaşmada en az 3 değişiklik yapması bekleniyor. Ozan Kabak, Cenk Tosun ve Onur Bulut yerine Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu ve Zeki Çelik'i 11'e alacak tecrübeli teknik adam, Cengiz Ünder için kararını bugün verecek.

GALİP GELİRSEK RAHATLARIZ

Ermenistan'ı zor da olsa yenen A Milli Takım, Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nı 3. tamamlama başarısı gösteren Hırvatistan'ın sürpriz Galler beraberliği ile grupta büyük avantaj sağladı. Yarın Hırvatistan karşısında alınacak bir galibiyet, gelecek maçlar adına büyük avantaj olacak. Ayrıca ilk maçı bay geçen Letonya'nın, Galler'le olası bir beraberliği gruptaki iddiamızı ve şansımızı iyice artıracak.





GÜNÜN SORUSU

Kazanarak başladık ama Kuntz da dahil oyunu kimse beğenmedi. Eksikler nasıl giderilir?



ERMAN TOROĞLU

Sabır nereye kadar!

Milli Takım kolay bir iş değil. Değişik kulüplerden gelen oyuncularla yeni bir ekip oluşturuyorsunuz. Bizim de oturmuş bir takımımız yok. Bir geçiş dönemini yaşıyormuşuz gibi geliyor. Sabretmemiz lazım ama sabrederken de bazı şeyleri görmemiz lazım. Kazandık ama Ermenistan gibi bir takıma çok pozisyon verdik. Millilerin oyuna hakim olması, araya toplar sokmaları lazımdı. Bunlar en iyi oynayan oyuncular. Adam kulübünde az oynayabilir ama milli takım oyuncusudur, Çağlar Söyüncü gibi. Biz şu an tam bir; ara takımız. Hırvatistan'la maç yapacağız. Hırvatlar olunca futbolcular başka hazırlanır. O maçta herkes kendisini gösterecektir. Defansta inanılmaz hatalar yapıyoruz. Hücumcular biraz daha az yardım ediyor arka tarafa, buna bir önlem almamız gerekli, hatta şart.







ALİ GÜLTİKEN

Motivasyon artmalı

Milli Takım birlikte oynama alışkanlığı gerektiren bir yer. Kuntz'un kafasındakiyle oluşturulan kadro ve ortaya çıkan oyuna baktığımızda doğal olarak ortada bir memnuniyetsizlik var. Ermenistan karşısındaki oyunu değerlendirirsek oyuncu ve oyun seçimi, topun bizde kalma noktasında sıkıntıya neden oldu. Etkili hücum oyuncularımız var. İyi savunmacılara ve kalecilere sahibiz. Orta alanda da çok kaliteli ayaklarımız var. Bu seviyelerde bir-iki oyuncuyu farklı seçip değiştirdiğinizde oyun da tempo da değişiyor. Türkiye bu kadrosuyla bu grupta başarılı olabilecek bir derinliğe sahip. Motivasyonu ve oyun coşkusunu daha üst seviyelere çıkarmak lazım. Bu seviyelerde oyun, hatayı affetmiyor. Hırvatistan maçında çok daha üst seviye bir oyunu sahaya yansıtmamız önemli.



BÜLENT TİMURLENK

CV'si ikna edici değil!

İlk maçlar her zaman zordur ve sürprize açıktır. Ancak önemli bir problemi gideremiyoruz. Stefan Kuntz'un CV'sinin A Milli Takım için yeterli olduğuna ikna olabilen futbolsever yok. Bu kaygan zeminde Alman teknik adamın başladığı dizilişi değiştirmesi bile bu güvensizliği destekliyor. Ermenistan karşısındaki oyun, Cengiz'in de yer aldığı Marsilya'da Tudor'un kullandığı diziliş. Cenk, Beşiktaş'ın önemli bir parçası ve sol kanattaki oyunu tartışılırken, milli takımın geniş havuzunda Kerem varken bundan onu beklemek sorunlu bir bakış açısı. Orkun, Hakan ve Salih bu takımın orta sahasıdır. Onur ve Ferdi mevkilerinin birinci adamları. Hırvatistan karşısında Merih-Çağlar'lı bir dörtlü defans ve Modric-Brozovic ve Kovacic'ten oluşan orta sahaya karşı orta sahamıza yardım edecek forvetlerle çıkmalıyız.



İSKENDER GÜNEN

Kadro istikrarımız yok

Kötü oyun fakat önemli olan 3 puan… Kuntz her maç şapkadan tavşan çıkarmaya çalışan bir teknik adam… Ermenistan gibi bir takıma karşı üçlü savunma yanlışı ile başladı… Merih-Çağlar ve Ozan sorunlarla dolu üç isim. Orta alanda Dortmund'da ilk 11'de oynayan Salih Özcan ikinci yarı oyuna girdiğinde yapılan değişikliklerin olumlu göstergeleri öne çıktı. Bizim en önemli sorunumuz; milli takımımızda senelerdir ne yazık ki bir kadro istikrarımız yok. Bu da kolektif bir yapıyı oluşturmamızı imkânsız kılmakta. İkinci golü attıktan sonra bu gerçeği bir kez daha gördük. Hırvatistan karşısında bu oyunun üstüne çıkmak zorundayız. Ofansif anlamda çok şey beklediğimiz Cengiz ve Enes'in Ermenistan maçındaki görüntülerinden farklı olmaları gerekmekte.