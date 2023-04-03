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Giriş Tarihi: 3.4.2023 16:25 Son Güncelleme: 3.4.2023 16:32

Barcelona'ya Aleksandar Ceferin şoku! Negreira Davası'nda...

Barcelona’ya Aleksandar Ceferin şoku! Negreira Davası’nda...

Şike yaptığı iddiası ile gündeme gelen İspanya La Liga ekibi Barcelona için flaş gelişmeler yaşanıyor. UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin, Negreira Davası'nda suçlu bulunması halinde Barcelona'ya ceza vereceklerini açıkladı.

UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin, Barcelona'nın Negreira Davası ile ilgili açıklama yaptı. Ceferin, Barcelona'nın UEFA tarafından cezalandırılabileceğini duyurdu. Ülkesi Slovenya'da yayın yapan spor gazetesi Ekipa'ya konuşan Ceferin, "İki nedenden ötürü bu konuda direkt yorum yapamam. Birincisi, bağımsız bir disiplin komitemiz var. İkincisi bu konuyu tüm detaylarıyla ele almadım. Ancak, şunu söyleyebilirim ki; durumun son derece ciddi olduğu konusunda beni bilgilendirdiler. Barcelona'nın Negreira Davası, futbol dünyasında gördüğüm en ciddi davalardan biri." dedi.

UEFA Başkanı, "İspanya Futbol Federasyonu, konu zaman aşımına uğradıysa herhangi bir sportif yaptırımda bulunamayabilir. Ancak, İspanyol Savcılığı tarafından işlemlerin devam ettiğini biliyorum. Söz konusu UEFA ise ceza konusunda hiçbir şey zaman aşımına uğramaz." açıklamasını yaptı.

BİR ADIM GERİDEN;
NEGREIRA DAVASI'NDAN SON GELİŞMELER
İspanya Hakem Teknik Kurulu eski başkan yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira ve oğlunun sahip olduğu şirketlere ödeme yaptığı iddialarıyla ilgili Barcelona Kulübü hakkında açılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

Marca'da yer alan habere göre; Enriquez Negreira ve oğlunun şirketleri, 2001'den 2018'e kadar Barcelona'ya milyonlarca dolarlık faturalar kestiler. Savcılık, Barcelona'nın daha fazla ödediğini düşünse de şu ana kadar 2.971 milyon euro'luk fautra tespit etti ve bunların hangi hizmetlere karşılık geldiğini öğrenmeye çalıştı.

Yaklaşık 3 milyon euro'nun 518 bin euro'sunun video analiz için ödendiği tespit edildi. Barcelona'nın, Negreira Sanchez'in oğluna İspanya Milli Takımı ve diğer milli takımların maçlarının video analizi için bu ücreti ödediğine dair faturalar ortaya çıktı.

"BARCELONA, MATERYALLERİ BULAMADI"
Savcılık, Negreira Sanchez'in oğlundan alınan video analizlerin bir örneğini Barcelona'dan talep etti. 2014 - 2018 yılları arasında oynanan maçlara dair video analizleri ise Barcelona bulamadı ve Savcılık'a iletemedi.

Savcılık'ın açıklamasında, "Hizmetin sağlandığı videolar veya diğer fiziksel materyaller kulüp tarafından bulunamamıştır. Bu işlerden sorumlu kişilerin artık kulüpte görev almadığı ve bu nedenle gerekli materyallerin bulunamadığı cevabı verilmiştir." denildi.

"SADECE BARÇA'YA HİZMET VEREN İKİ ŞİRKET"
Açıklamanın devamında, "Sanık Jose Maria Enriquez Negreira'ya yapılan vergiler dahil toplam 2.971.673 euro, son 3 yıl içerisinde Nilsad SSP ve Dasnil 95'e ödendiği ortaya çıkmıştır. Her iki şirketin gelirleri de tamamen Barcelona'ya verilen hizmetlere dayanıyordu. Hamiline çekler yoluyla ödemeler gerçekleştiriliyordu. Bozdurulan çeklerin daha sonra hangi hesaplara aktarıldığı ise tespit edilememiştir." denildi. (Sporx)

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Barcelona'ya Aleksandar Ceferin şoku! Negreira Davası'nda...
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