Beşiktaş’tan UEFA’ya başvuru! Ali Koç karar değiştirdi

ALİ KOÇ KARAR DEĞİŞTİRDİ; BEŞİKTAŞ'A DESTEK

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, derbi sonrasında, "Kulüpler Birliği 'nde fikrini değiştirenler var, değiştirmek durumunda kalanlar olabilir. Ama bazı başkanlar sağ olsunlar dik duruşlar da sergileyenler var. Kendilerine dezavantaj olacak bile olsa bu işin adaleti böyledir diyen başkanlar da var. Hepsine saygı duyuyoruz" demişti.

Fenerbahçe derbisi öncesi Başkan Ali Koç'un, Beşiktaş yönetimi ile bir araya gelerek başvuruya destek vereceğini söylediği bildirildi. (Milliyet)