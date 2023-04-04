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Giriş Tarihi: 4.4.2023 11:46 Son Güncelleme: 4.4.2023 11:49

Beşiktaş'tan UEFA'ya başvuru! Ali Koç karar değiştirdi

Beşiktaş’tan UEFA’ya başvuru! Ali Koç karar değiştirdi

Kadıköy'de 4-2'lik derbi zaferi Beşiktaş'ı yeniden lig için umutlandırdı. Siyah-Beyazlı yönetim, Gaziantep FK ve Hatayspor'un tüm maçlarının iptal edilmesi için UEFA'ya başvurdu ve görüşmeler başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kadıköy'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup eden Beşiktaş zirve yarışında iddiasını güçlendirdi. Siyah-Beyazlılar derbi zaferi sonrası Hatayspor ve Gaziantep FK maçları için yeniden düğmeye basarak UEFA'ya çıkarma yaptı. Avukatlara çalışma yapması talimatı veren Beşiktaş yönetimi, tüm maçların geçersiz sayılması gerektiğini düşünerek adımı attı. Siyah-Beyazlı yönetim, Hatay ve Gaziantep maçları için UEFA'ya başvurusunu yaptı. Hazırlanan dosya, kulüp avukatları tarafından UEFA'ya teslim edilerek görüşmelere başlandı.

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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, derbi sonrasında, "Kulüpler Birliği 'nde fikrini değiştirenler var, değiştirmek durumunda kalanlar olabilir. Ama bazı başkanlar sağ olsunlar dik duruşlar da sergileyenler var. Kendilerine dezavantaj olacak bile olsa bu işin adaleti böyledir diyen başkanlar da var. Hepsine saygı duyuyoruz" demişti.

Fenerbahçe derbisi öncesi Başkan Ali Koç'un, Beşiktaş yönetimi ile bir araya gelerek başvuruya destek vereceğini söylediği bildirildi. (Milliyet)

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Beşiktaş'tan UEFA'ya başvuru! Ali Koç karar değiştirdi
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