Beşiktaş’tan UEFA’ya başvuru! Ali Koç karar değiştirdi

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kadıköy'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup eden Beşiktaş zirve yarışında iddiasını güçlendirdi. Siyah-Beyazlılar derbi zaferi sonrası Hatayspor ve Gaziantep FK maçları için yeniden düğmeye basarak UEFA'ya çıkarma yaptı. Avukatlara çalışma yapması talimatı veren Beşiktaş yönetimi, tüm maçların geçersiz sayılması gerektiğini düşünerek adımı attı. Siyah-Beyazlı yönetim, Hatay ve Gaziantep maçları için UEFA'ya başvurusunu yaptı. Hazırlanan dosya, kulüp avukatları tarafından UEFA'ya teslim edilerek görüşmelere başlandı.
ALİ KOÇ KARAR DEĞİŞTİRDİ; BEŞİKTAŞ'A DESTEK
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, derbi sonrasında, "Kulüpler Birliği 'nde fikrini değiştirenler var, değiştirmek durumunda kalanlar olabilir. Ama bazı başkanlar sağ olsunlar dik duruşlar da sergileyenler var. Kendilerine dezavantaj olacak bile olsa bu işin adaleti böyledir diyen başkanlar da var. Hepsine saygı duyuyoruz" demişti.
Fenerbahçe derbisi öncesi Başkan Ali Koç'un, Beşiktaş yönetimi ile bir araya gelerek başvuruya destek vereceğini söylediği bildirildi. (Milliyet)