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Giriş Tarihi: 4.4.2023

Oynanan maç silinmez!

Oynanan maç silinmez!
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF ile Double Pass arasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, Beşiktaş'ın gündeme taşıdığı ligden çekilen takımların puanlarının silinip silinmeyeceği konusunda tartışmalara son noktayı koydu: "Kamuoyunda kafa karışıklığı olmaması açısından şunun altını çizmek istiyorum; bir takım, herhangi bir şekilde deprem, başka konu olabilir ligden çekilirse ondan sonraki maçları otomatik olarak 3-0 hükmen mağlup olur. Oynadıkları maçlar kesinlikle silinmez. Kulüpler Birliği'nin bu konuda karar alma yetkisi yok. 6 kulüp bunu istiyor. 11 kulübün tersi yönünde kararı var. Ortamı gerginleştirmeden ligi devam ettirelim."

25 MILYAR TL'DEN FAZLA BORÇ VAR!
TFF Başkanı Büyükekşi, yabancı kararı içinse şunları söyledi: "Kulüplerimizin borçları 25 milyar TL'yi geçiyor. Faizi ile birlikte iki katına çıkıyor. Hâlâ yabancı alalım ısrarı var. 85 milyonluk bir ülkenin mutlaka yetenekli çocukları vardır. Projelerimiz var. Çalışmalar devam ediyor. Tam bitince paylaşacağız."

ALTI AY ÜCRETLERİ TFF ÖDEYECEK
Double Pass'ın FIFA, UEFA ve çeşitli ülke federasyonlarıyla yürüttüğü eğitim ve denetleme çalışmalarıyla dünya çapında kendini ispat etmiş bir şirket olduğunu belirten Büyükekşi, bu anlaşmayla yapılacak çalışmaları şöyle özetledi: "Kulüplerde gerçek anlamda futbol akademileri kurulacak ve 6 ay süre ile antrenörlerin ücretleri TFF tarafından karşılanacak. Gelecek sezon Süper Lig ve TFF 1. Lig'e akademi zorunluluğu getireceğiz. Kulüplerimize stopaj iadelerini altyapı için kullanma zorunluluğu getirdik. 2023- 2024 sezonunda Süper Lig'deki takımların, 2024-2025 sezonundan başlamak üzere katılabileceği B takımı uygulamasını da hayata geçiriyoruz."

LALE ORTA DEĞIŞMEYECEK
MHK Başkanı Lale Orta ile ilgili de konuşan Büyükekşi, "Hakemler mutlaka hata yapar. Önemli olan iyi niyetli olması. MHK Başkanı'nı yeni değiştirdik. Başka bir düşüncemiz yok. Hakemler ne kadar stressiz olursa o kadar iyi maç yönetir. Hep birlikte birbirimize yardımcı olmamız gerek. TFF her kulübe eşit mesafededir" dedi.

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Oynanan maç silinmez!
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