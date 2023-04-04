Oynanan maç silinmez!

TFFBaşkanı Mehmet Büyükekşi, TFF ile DoublePass arasında düzenlenen basın toplantısındaaçıklamalarda bulundu. Büyükekşi, Beşiktaş'ın gündemetaşıdığı ligden çekilen takımların puanlarınınsilinip silinmeyeceği konusunda tartışmalarason noktayı koydu: "Kamuoyunda kafa karışıklığı olmamasıaçısından şunun altını çizmek istiyorum;bir takım, herhangi bir şekilde deprem, başka konuolabilir ligden çekilirse ondan sonraki maçları otomatikolarak 3-0 hükmen mağlup olur. Oynadıklarımaçlar kesinlikle silinmez. Kulüpler Birliği'ninbu konuda karar alma yetkisi yok. 6 kulüp bunu istiyor.11 kulübün tersi yönünde kararı var. Ortamıgerginleştirmeden ligi devam ettirelim."
25 MILYAR TL'DEN FAZLA BORÇ VAR!
TFF Başkanı Büyükekşi, yabancı kararı içinse şunları söyledi: "Kulüplerimizin borçları 25 milyar TL'yi geçiyor. Faizi ile birlikte iki katına çıkıyor. Hâlâ yabancı alalım ısrarı var. 85 milyonluk bir ülkenin mutlaka yetenekli çocukları vardır. Projelerimiz var. Çalışmalar devam ediyor. Tam bitince paylaşacağız."
ALTI AY ÜCRETLERİ TFF ÖDEYECEK
Double Pass'ın FIFA, UEFA ve çeşitli ülke federasyonlarıyla yürüttüğü eğitim ve denetleme çalışmalarıyla dünya çapında kendini ispat etmiş bir şirket olduğunu belirten Büyükekşi, bu anlaşmayla yapılacak çalışmaları şöyle özetledi: "Kulüplerde gerçek anlamda futbol akademileri kurulacak ve 6 ay süre ile antrenörlerin ücretleri TFF tarafından karşılanacak. Gelecek sezon Süper Lig ve TFF 1. Lig'e akademi zorunluluğu getireceğiz. Kulüplerimize stopaj iadelerini altyapı için kullanma zorunluluğu getirdik. 2023- 2024 sezonunda Süper Lig'deki takımların, 2024-2025 sezonundan başlamak üzere katılabileceği B takımı uygulamasını da hayata geçiriyoruz."
LALE ORTA DEĞIŞMEYECEK
MHK Başkanı Lale Orta ile ilgili de konuşan Büyükekşi, "Hakemler mutlaka hata yapar. Önemli olan iyi niyetli olması. MHK Başkanı'nıyeni değiştirdik. Başka bir düşüncemizyok. Hakemler ne kadar stressiz olursa o kadar iyi maç yönetir. Hep birlikte birbirimizeyardımcı olmamız gerek. TFF her kulübe eşit mesafededir" dedi.