Oynanan maç silinmez!

TFFBaşkanı Mehmet Büyükekşi,açıklamalarda bulundu. Büyükekşi,konusunda tartışmalarason noktayı koydu: "Kamuoyunda kafa karışıklığı olmamasıaçısından şunun altını çizmek istiyorum;Kulüpler Birliği'ninbu konuda karar alma yetkisi yok.Ortamıgerginleştirmeden ligi devam ettirelim."TFF Başkanı Büyükekşi, yabancı kararı içinse şunları söyledi: "Kulüplerimizin borçları 25 milyar TL'yi geçiyor. Faizi ile birlikte iki katına çıkıyor. Hâlâ yabancı alalım ısrarı var. 85 milyonluk bir ülkenin mutlaka yetenekli çocukları vardır. Projelerimiz var. Çalışmalar devam ediyor. Tam bitince paylaşacağız."Double Pass'ın FIFA, UEFA ve çeşitli ülke federasyonlarıyla yürüttüğü eğitim ve denetleme çalışmalarıyla dünya çapında kendini ispat etmiş bir şirket olduğunu belirten Büyükekşi, bu anlaşmayla yapılacak çalışmaları şöyle özetledi: "Kulüplerde gerçek anlamda futbol akademileri kurulacak ve 6 ay süre ile antrenörlerin ücretleri TFF tarafından karşılanacak. Gelecek sezon Süper Lig ve TFF 1. Lig'e akademi zorunluluğu getireceğiz. Kulüplerimize stopaj iadelerini altyapı için kullanma zorunluluğu getirdik. 2023- 2024 sezonunda Süper Lig'deki takımların, 2024-2025 sezonundan başlamak üzere katılabileceği B takımı uygulamasını da hayata geçiriyoruz."MHK Başkanı Lale Orta ile ilgili de konuşan Büyükekşi, "Hakemler mutlaka hata yapar. Önemli olan iyi niyetli olması.Hakemler ne kadar stressiz olursa o kadar iyi maç yönetir.TFF her kulübe eşit mesafededir" dedi.