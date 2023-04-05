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Giriş Tarihi: 5.4.2023 11:45

Fenerbahçe-Kayserispor maçınının hakemi belli oldu!

İHA
Fenerbahçe-Kayserispor maçınının hakemi belli oldu!

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçını hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın İstanbul'da oynanacak olan Fenerbahçe-Kayserispor maçının hakem triosu belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, 6 Nisan Perşembe günü Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Volkan Bayarslan'ı orta hakem olarak görevlendirdi. Bu maçta Bayarslan'a Süleyman Özay ve Erdem Bayık yardımcılık yapacak. Müsabakanın 4. hakemi olarak ise Çağdaş Altay atandı.

İstanbul Bölgesi Süper Lig Hakemi, bu sezon 10 Süper Lig, 12 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 de 1.Lig maçında düdük çaldı. Volkan Bayarslan, bu sezon Kayserispor'un ligde Adana Demirspor ve Antalyaspor maçlarında düdük çalarken Fenerbahçe'nin ise Beşiktaş ile Kasımpaşa maçlarında düdük çaldı.

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Fenerbahçe-Kayserispor maçınının hakemi belli oldu!
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