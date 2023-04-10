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Giriş Tarihi: 10.4.2023 08:45 Son Güncelleme: 10.4.2023 09:07

Ahmet Nur Çebi’den TFF’ye ret! Hatayspor ve Gaziantep FK maçı kararları sonrası...

SPOR SERVİSİ
Ahmet Nur Çebi’den TFF’ye ret! Hatayspor ve Gaziantep FK maçı kararları sonrası...

TFF'nin Hatayspor ve Gaziantep maçları ile ilgili kararları sonrası, Beşiktaş ile TFF arasında sert rüzgarlar esmeye devam ediyor. TFF, Ahmet Nur Çebi'yi iftar rezarvasyonuna çağırırken, Çebi ise bu daveti reddetti ve toplantıya katılmama kararı aldı.

Beşıktaş ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında sert rüzgârlar esiyor. Beşiktaş'ın Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarıyla ilgili beklentilerinin ardından karşılıklı açıklamalar, tartışmaların dozunu artırdı. TFF, çarşamba günü kulüpleri Riva'ya davet ederken hem iftar hem toplantı organizasyonu planladı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise bu davete katılmama kararı aldı.

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Ahmet Nur Çebi’den TFF’ye ret! Hatayspor ve Gaziantep FK maçı kararları sonrası...
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