Ahmet Nur Çebi’den TFF’ye ret! Hatayspor ve Gaziantep FK maçı kararları sonrası...

Beşıktaş ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında sert rüzgârlar esiyor. Beşiktaş'ın Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarıyla ilgili beklentilerinin ardından karşılıklı açıklamalar, tartışmaların dozunu artırdı. TFF, çarşamba günü kulüpleri Riva'ya davet ederken hem iftar hem toplantı organizasyonu planladı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise bu davete katılmama kararı aldı.