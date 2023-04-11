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Giriş Tarihi: 11.4.2023 16:33

Emirhan İlkhan'dan milli takım çıkışı! "Ancak o zaman gelirim"

Emirhan İlkhan’dan milli takım çıkışı! Ancak o zaman gelirim

Beşiktaş'tan büyük umutlarla Torino'ya giden ama burada çok az forma şansı bulunca Sampdorio'ya kiralanan Emirhan İlkhan, buna karşın Türk Milli Takımı'nın talebini reddedecek noktaya geldi. U 19 milli takımına davet edilen İlkhan, n "Beni ancak U21'e çağırırsanız gelirim" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'tan geçtiğimiz sezon olaylı bir şekilde Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan'ın Türk Milli Takımı'ndan gelen talebi reddettiği iddia edildi. Emirhan'ın sözleri ise gündem yaratacak cinsten. İşte ayrıntılar...

MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI AMA OYNATILMADI
Beşiktaş ile 12 maçta toplam 672 dakika süre alarak dünyanın ilk 5 liginden biri olan Serie A'ya giden Emirhan İlkhan, milli takım ekibinin de yakından takip ettiği oyunculardan. Fenerbahçeli Arda Güler ile birlikte A Milli Takım'ın 16 Kasım 2022'de İskoçya ve 19 Kasım 2022'de de Çekya ile oynadığı dostluk maçlarının aday kadrosunda yer aldı. Arda ilk kez bu maçlarda milli olurken Emirhan, şans bulamadı.

U 19 MİLLİ TAKIMI'NI REDDETTİ
Ajansspor'da yer alan habere göre Emirhan İlkhan, kendi yaş kategorisi olan U19 Milli Takımı'na yapılan davetleri reddetti. İlkhan'ın "Ben ancak U21'e çağırırsanız gelirim" şeklinde yanıt verdiği iddia edildi.

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Emirhan İlkhan'dan milli takım çıkışı! "Ancak o zaman gelirim"
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