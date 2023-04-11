Emirhan İlkhan'dan milli takım çıkışı! "Ancak o zaman gelirim"

Beşiktaş'tan geçtiğimiz sezon olaylı bir şekilde Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan'ın Türk Milli Takımı'ndan gelen talebi reddettiği iddia edildi. Emirhan'ın sözleri ise gündem yaratacak cinsten. İşte ayrıntılar...

MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI AMA OYNATILMADI

Beşiktaş ile 12 maçta toplam 672 dakika süre alarak dünyanın ilk 5 liginden biri olan Serie A'ya giden Emirhan İlkhan, milli takım ekibinin de yakından takip ettiği oyunculardan. Fenerbahçeli Arda Güler ile birlikte A Milli Takım'ın 16 Kasım 2022'de İskoçya ve 19 Kasım 2022'de de Çekya ile oynadığı dostluk maçlarının aday kadrosunda yer aldı. Arda ilk kez bu maçlarda milli olurken Emirhan, şans bulamadı.

U 19 MİLLİ TAKIMI'NI REDDETTİ

Ajansspor'da yer alan habere göre Emirhan İlkhan, kendi yaş kategorisi olan U19 Milli Takımı'na yapılan davetleri reddetti. İlkhan'ın "Ben ancak U21'e çağırırsanız gelirim" şeklinde yanıt verdiği iddia edildi.