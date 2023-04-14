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Giriş Tarihi: 14.4.2023 12:18

Trabzonspor kötü gidişata dur demek istiyor

İHA
Trabzonspor kötü gidişata dur demek istiyor

Şampiyonluk sezonunun ardından bu sezon zor günler geçiren ve hedefsiz kalan Trabzonspor kötü gidişatına Beşiktaş karşısında dur demeyi planlıyor. Ligde oynadığı son 5 maçta 1 hükmen olmak üzere 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Karadeniz ekibinde oyuncular da galibiyet için kenetlendi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor, kötü gidişe dur demeyi planlıyor. Ligde oynadığı son 5 maçta 1 hükmen olmak üzere 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan bordo-mavililer, bu maçın hazırlıklarını Teknik Sorumlu İhsan Derelioğlu yönetiminde sürdürüyor. Tecrübeli isim, moral ve motivasyon anlamında zor günler geçiren takımla sürekli bir araya gelerek, bire bir ve toplu konuşmalar yapıyor. Sezon başından beri duygu bütünlüğü anlamında dağınık bir görüntü ortaya koyan takımı toparlamak için çıkış noktası arayan İhsan Derelioğlu, Beşiktaş maçının önemli bir fırsat olarak değerlendiriyor.

"ODAKLANMALIYIZ"
Oyuncuların toparlanması için yoğun bir çaba harcayan İhsan Derelioğlu, "Alınan sonuçlar hepimizi üzüyor. Bunun altından yine birlikte kalkabiliriz. Bu dayanışmayı ve birlikteliği ortaya koymalıyız. Taraftarımız Beşiktaş maçında bizden mücadele ederek sahadan iyi sonuçla ayrılmamızı bekliyor. Duygu bütünlüğüyle birlikte odaklanırsak istediğimizi alacağımıza inanıyorum" diyerek oyuncularını zorlu 90 dakikaya motive etmeye çalışıyor.



İHSAN DERELİOĞLU'NUN AVANTAJI
Trabzonspor Teknik Sorumlusu İhsan Derelioğlu ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, uzun yıllar bordo-mavili takım için mücadele etti. Güneş ve Derelioğlu, teknik direktör olarak da Karadeniz ekibinde görev yaptı. Şenol Güneş'i yakından tanıyan Derelioğlu, saha kenarında bu avantajını iyi değerlendirmeye çalışacak. Tecrübeli teknik adamın sahadaki kilit noktalarını analiz eden Derelioğlu, bu alanları baskı altından tutarak performans olarak iyi durumda olan rakibin oyun kurmasını engellemeyi çalışacak. Fırsat anlarını değerlendirmeyi planlayan Derelioğlu, sonuç üretmek için saha avantajlarını da oyun planı içine dahil edecek.



YÖNETİMİN İLK BÜYÜK MAÇINA
Trabzonspor'da 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen kongrede göreve gelen yeni yönetim Beşiktaş maçıyla ilk büyük maçına çıkacak. Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı 3 maçtan yenilgiyle ayrılan yeni yönetim, Beşiktaş maçından galibiyetle ayrılarak rahat bir nefes almak istiyor.

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Trabzonspor kötü gidişata dur demek istiyor
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