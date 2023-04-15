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Giriş Tarihi: 15.4.2023 10:11

Ahmet Nur Çebi, Sabah Spor'a konuştu! "Kesinlikle susmayacağız"

SPOR SERVİSİ
Ahmet Nur Çebi, Sabah Spor’a konuştu! Kesinlikle susmayacağız

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, SABAH SPOR’a konuştu. Çebi, "Verilen cezalarla bizi susturmayı hedefliyorlar. Beşiktaş başkanının ağzından, ligden çekilen takımların maçlarıyla ilgili TFF’nin yaptığı uygulamanın yanlış olduğunun söylenmesini engellemek istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, son bir hafta içerisinde yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'dan 3 kez ceza aldı. Bu cezalarda amacın ortada olduğunu belirten Çebi, SABAH SPOR'a konuştu:

"Verilen cezalarla bizi susturmayı hedefliyorlar. Bununla birlikte Beşiktaş başkanının ağzından, ligden çekilen takımların maçlarıyla ilgili TFF'nin yaptığı uygulamanın yanlış olduğunun söylenmesini engellemek istiyorlar. Bu şekilde susacağımızı düşünüyorlarsa yanılıyorlar. TFF Başkanı 'Kamuoyunu meşgul etmeyin' diyor yanlışı çabucak örtmek için. Spor kamuoyu için bundan daha önemli başka bir şey olamaz. Yabancı kuralı konusuyla gündem değiştiriyorlar. Konuyu kesinlikle kapatmayacağız. Kapattırmak isteyenlerin bu çaresizlik içindeki uygulamalarından da yılmayacağız."

TAHKİM'DEN AF ÇIKTI
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, sportmenliğe aykırı hareketler ve hakem ile diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle verilen cezaları kaldırdı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, G.Saray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ve F.Bahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin 21 gün ve 50 bin TL'lik cezaları iptal oldu.

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Ahmet Nur Çebi, Sabah Spor'a konuştu! "Kesinlikle susmayacağız"
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