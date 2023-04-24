Dimitrios Pelkas için transfer açıklaması! Türkiye’ye geri dönecek mi?

Fenerbahçe'den geçtiğimiz yaz Hull City'ye kiralık olarak transfer olan Dimitrios Pelkas'ın takımdaki geleceğiyle ilgili olarak İngiliz kulübünün teknik direktörü Liam Rosenior'dan açıklama geldi.

BBC Radio'ya konuşan Rosenior, sezonun bitmesine iki maç kalmasına rağmen Pelkas'ın durumuyla ilgili net bir söz sarf etmedi şunları söyledi: "Karar vermedim. Bunlar, sezonun sonuna doğru vereceğimiz kararlar. Yapacak çok planımız var."

"Şu anda Başkan Yardımcısı Tan Kesler ve İşe Alım Müdürü Lee Darnbrough ile transferlerimiz ve vereceğimiz kararlar açısından planlarımızı yapıyoruz."

Dimitrios Pelkas'ın Fenerbahçe ile 2023'te bitecek sözleşmesinde 1 yıl kontrat uzatma opsiyonu bulunuyor.