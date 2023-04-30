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Giriş Tarihi: 30.4.2023 20:08 Son Güncelleme: 30.4.2023 20:36

Manchester City, Premier Lig'de liderliğe yükseldi! Haaland yine tarihe geçti

AA
Manchester City, Premier Lig’de liderliğe yükseldi! Haaland yine tarihe geçti

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Fulham'ı 2-1 yenen Manchester City, liderliğe yükseldi. Erling Haaland, 34 golle Andy Cole ve Shearer'ın paylaştığı bir Premier Lig sezonunda en fazla gol atan futbolcu rekorunu egale etti.

Zirve yarışındaki Manchester City, puan tablosunun ortalarındaki Fulham'a konuk oldu. Son 2 yılın şampiyonu Manchester City, Haaland'ın (penaltıdan) 3. dakikada ve Alvarez'in de 36. dakikadaki golleriyle art arda 8. galibiyetini aldı. Fulham'ın golü ise 15. dakikada Vinicius'tan geldi.

Manchester City'nin Norveçli santrforu Erling Haaland, gol sayısını 34'e çıkararak Andy Cole (1993-94) ve Alan Shearer'ın (1994-95) paylaştığı bir Premier Lig sezonunda en fazla gol atan futbolcu rekorunu egale etti. Bu sezon ilk defa giydiği Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda 44. maçına çıkan 22 yaşındaki Haaland, 50. golüne imza attı. Puanını 76'ya çıkaran Manchester City, maç eksiğine rağmen Arsenal'ın bir puan önünde liderliğe yerleşti.

NEWCASTLE VE MANCHESTER UNITED DA KAZANDI
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren takımlardan Newcastle United ve Manchester United maçlarını kazandı. Newcastle United, seyircisi önünde oynadığı Southampton karşılaşmasından 3-1 galip ayrıldı. Manchester United da sahasında Aston Villa'yı 1-0 yendi. Bir maçı eksik Newcastle United 65 puanla 3'üncü, iki maç eksiği bulunan Manchester United ise 63 puanla 4. sırada yer aldı.

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Manchester City, Premier Lig'de liderliğe yükseldi! Haaland yine tarihe geçti
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