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Giriş Tarihi: 3.5.2023 19:19

Altınordu, U19 Elit A Ligi'ni 3'üncü tamamladı

DHA
Altınordu, U19 Elit A Ligi’ni 3’üncü tamamladı

AltınorduU19 Elit A Ligi 3’üncülük maçında Beşiktaş'ı normal süresi 2-2 biten maçta seri penaltı atışları sonucunda 7-6 mağlup ederek 3'üncü oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun büyük önem verdiği Gelişim Liglerinde U19 Elit A Ligi 3'üncülük maçında Altınordu ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. 3'üncülük karşılaşmasında normal süresi 2-2 biten ve rakibini penaltı atışlarıyla 7-6 mağlup eden Altınordu turnuvayı 3'üncü olarak tamamladı. 29'uncu dakikada İlkan Sever'in golüyle 1-0 öne geçen Altınordu, 52'nci dakikada Semih Kılıçsoy'un golüne engel olamayınca skora denge geldi: 1-1. Karşılaşmanın 72'nci dakikasında Yakup Arda Kılıç'ın golüyle Beşiktaş 2-1 öne geçerken, 82'nci dakikada Muhammed Berkay Kınaç'la Altınordu kulübü skoru 2-2'ye getirerek tekrardan eşitlik sağladı. Normal süresi 2-2 eşitlikle biten karşılaşmada seri penaltı atışları sonucunda Altınordu, Beşiktaş'ı 7-6 yenerek U19 Elit A Ligi'ni 3'üncü olarak tamamladı.

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Altınordu, U19 Elit A Ligi'ni 3'üncü tamamladı
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