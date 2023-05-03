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Giriş Tarihi: 3.5.2023 21:43

U19 Elit A Ligi'nde şampiyon Başakşehir

DHA
U19 Elit A Ligi’nde şampiyon Başakşehir

Türkiye Futbol Federasyonu'nun büyük önem verdiği U19 Elit A Ligi final maçında, Başakşehir ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Penaltı atışlarını sonunda Galatasaray'ı 7-6 mağlup eden Başakşehir, U19 Elit A Ligi'nde şampiyon oldu.

Final karşılaşmasının ilk yarısı Başakşehir'in 18'inci dakikada Berkay Aydoğmuş ile bulduğu golle 1-0 sona erdi. Maçın ikinci yarısı karşılıklı ataklarla devam ederken, 73'üncü dakikada Galatasaray, Baran Demiroğlu ile penaltı atışından yararlanamadı. 84'üncü dakikada Baran Demiroğlu yakaladığı fırsatı bu kez gole çevirerek skora dengeyi getirdi ve final karşılaşmasının 90 dakikası bu skorla tamamlandı.

Normal süresi 1-1 eşitlikle sona eren karşılaşmada penaltı atışlarını 7-6 üstünlükle tamamlayan Başakşehir, U19 Elit A Ligi'ni şampiyon olarak tamamlandı.

U19 Elit A Ligi'nin en iyi teknik direktör ödülünü Başakşehir Teknik Direktörü Engin Çalışır alırken, en iyi kaleci ödülünü yine Başakşehir'den Deniz Dilmen aldı. Turnuvanın gol kralı ise Beşiktaş forması giyen Semih Kılıçsoy oldu. En iyi oyuncu ödülü ise Galatasaraylı Emirhan Kayar'ın oldu

3'ÜNCÜ ALTINORDU OLDU

U19 Elit A Ligi'nde 3'üncülük maçı, saat 15:00'de Altınordu ve Beşiktaş arasında oynandı. Normal süresi 2-2 biten ve penaltı atışları sonucu rakibini 7-6 mağlup eden Altınordu, U19 Elit A Ligi'ni 3'üncü olarak tamamladı.

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U19 Elit A Ligi'nde şampiyon Başakşehir
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