Arda Turan’dan Fatih Terim itirafı!

Futbolculuktan sonra teknik direktörlük deneyimi hakkında konuşan Arda Turan; "Teknik direktörlük futbolculuktan daha zor. Futbolcuyken kontrol tamamen kendi elinde. Teknik direktörken bir takıma hizmet ediyorsun. Birazcık daha zor olsa da ikisinin de kendine göre tatlı zorlukları var." dedi.

'ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR'

Eyüp takımının lige çıkma şansı hakkında konuşan Turan; "Çok şansımız var. İlk gün ne kadarsa hala o kadar var. Takımıma güveniyorum. İyi oynuyorlar. Daha da iyi oynayacaklar. Benim için oyun gücü önemli. Tabi hayal ettiğimiz pas reaksiyon oyununu oynatmak için zaman ihtiyacımız var. Bu güzel araları play-off'a kadar iyi değerlendirmek istiyoruz." sözlerini sarfetti.

FATİH TERİM SÖZLERİ

36 yaşındaki teknik adam Arda Turan; "Bütün eski hocalarım tek tek arayıp tebrik ettiler. Fatih Terim ile daha sık konuşuyorum, fikirlerini alıyorum. Bizim için her zaman bir baba gibidir. Domenec Torrent'ten Simeone'ye kadar herkes yazdı. İyi gidiyor şimdilik. Skorlara çok takılmamak lazım. Oyun gücü önemli. Oyun gücü her şeyi değiştirir. Futbolu sevelim." açıklamasında bulundu. (fanatik)