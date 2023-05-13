Fenerbahçe’nin hedefi Dominik Livakovic!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de transfer operasyonu başladı. Sarı-Lacivertliler'i ilk olarak kaleye ekleme yapmak için harekete geçti.

MENAJER KULÜP BİNASINA GELDİ

343 Digital'in haberine göre Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ve Hırvatistan Milli Takımı'nın formasını giyen Dominik Livakovic'i transfer etmek için harekete geçti. Oyuncunun menajeri ile kulüp binasında bir görüşme gerçekleştirildi.

FARK 220 BİN

Dinamo Zagreb'te yıllık olarak 780 bin Euro kazanan 28 yaşındaki Hırvat milli kalecinin Fenerbahçe ile senelik 1 milyon Euro üzerinden anlaşma sağlaması bekleniyor.