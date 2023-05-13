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Giriş Tarihi: 13.5.2023 13:44 Son Güncelleme: 13.5.2023 13:51

Fenerbahçe'nin hedefi Dominik Livakovic!

Fenerbahçe’nin hedefi Dominik Livakovic!

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ve Hırvatistan Milli Takımı'nın kalesini başarı ile koruyan Dominik Livakovic'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de transfer operasyonu başladı. Sarı-Lacivertliler'i ilk olarak kaleye ekleme yapmak için harekete geçti.

MENAJER KULÜP BİNASINA GELDİ
343 Digital'in haberine göre Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ve Hırvatistan Milli Takımı'nın formasını giyen Dominik Livakovic'i transfer etmek için harekete geçti. Oyuncunun menajeri ile kulüp binasında bir görüşme gerçekleştirildi.

FARK 220 BİN
Dinamo Zagreb'te yıllık olarak 780 bin Euro kazanan 28 yaşındaki Hırvat milli kalecinin Fenerbahçe ile senelik 1 milyon Euro üzerinden anlaşma sağlaması bekleniyor.

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Fenerbahçe'nin hedefi Dominik Livakovic!
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