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Giriş Tarihi: 13.5.2023 11:35

Mario Balotelli'den olay karar!

Mario Balotelli’den olay karar!

Sezon başında Adana Demirspor'dan ayrılarak Sion'a transfer olan Mario Balotelli'nin İsviçre macerası sona eriyor. Rapid Bükreş'ten teklif alan İtalyan yıldızın, sürpriz bir tercihte bulunarak Romanya ekibinin formasını giyeceği iddia edildi. Balotelli'nin hala üst seviye liglerde oynayabileceğini düşünen futbolseverler, yıldız golcü için "Çıldırdın mı? Romanya'ya niye gidiyorsun?" yorumlarında bulundu.

Adana Demirspor formasıyla harika bir sezon geçirdikten sonra İsviçre'nin Sion ekibine imza atan Mario Balotelli, herkesi şaşırtan bir karar almanın eşiğinde.

BALOTELLI, RAPİD BÜKREŞ'İN YOLUNU TUTUYOR
GSP'de yer alan habere göre, Romanya takımı Rapid Bükreş, Mario Balotelli'yi renklerine bağlamak istiyor. İtalyan yıldızı menajerinin Bükreş ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği ve yıllık 1 milyon euroluk maaş talebinde bulunduğu belirtildi. Talebin kabul görmesi halinde Balotelli, yeni sezonda Rapid Bükreş'te forma giyecek.

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Mario Balotelli'den olay karar!
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