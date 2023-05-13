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Giriş Tarihi: 13.5.2023 09:21 Son Güncelleme: 13.5.2023 09:23

UEFA’dan tokat gibi yanıt: Final İstanbul’da

SPOR SERVİSİ
UEFA’dan tokat gibi yanıt: Final İstanbul’da

İstanbul'da 10 Haziran'da oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçının erteleneceği ya da Türkiye'den alınacağı iddialarına bir kez daha UEFA'dan sert yanıt gelirken, finalin İstanbul'da oynanacağı tekrarlandı.

İstanbul'da 10 Haziran'da oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçının erteleneceği ya da Türkiye'den alınacağı iddialarına bir kez daha UEFA'dan sert yanıt geldi. İngiliz medyası, daha önce final maçının Londra'da oynanması için hazırlık yapıldığını ortaya atarken UEFA bu haberlerin doğru olmadığını açıklamıştı. Bu kez yine İngiliz medyasındaki haberlere göre finalin Portekiz'e alınacağı vurgusu yapıldı. Fakat dün UEFA, şu açıklama ile konuya noktayı koydu: "Şampiyonlar Ligi finali belirlendiği gibi 10 Haziran 2023'te İstanbul'da oynanacak. UEFA'nın hiçbir siyasi kurum, hükümet veya ulusal futbol federasyonu ile aksi yönde bir görüşmesi olmadı."

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UEFA’dan tokat gibi yanıt: Final İstanbul’da
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