UEFA’dan tokat gibi yanıt: Final İstanbul’da

İstanbul'da 10 Haziran'da oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçının erteleneceği ya da Türkiye'den alınacağı iddialarına bir kez daha UEFA'dan sert yanıt geldi. İngiliz medyası, daha önce final maçının Londra'da oynanması için hazırlık yapıldığını ortaya atarken UEFA bu haberlerin doğru olmadığını açıklamıştı. Bu kez yine İngiliz medyasındaki haberlere göre finalin Portekiz'e alınacağı vurgusu yapıldı. Fakat dün UEFA, şu açıklama ile konuya noktayı koydu: "Şampiyonlar Ligi finali belirlendiği gibi 10 Haziran 2023'te İstanbul'da oynanacak. UEFA'nın hiçbir siyasi kurum, hükümet veya ulusal futbol federasyonu ile aksi yönde bir görüşmesi olmadı."