Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Norwich City'den Milot Rashica için transfer açıklaması!
Giriş Tarihi: 14.5.2023 15:28

Norwich City'den Milot Rashica için transfer açıklaması!

Norwich City’den Milot Rashica için transfer açıklaması!

Galatasaray'ın bonservisini almak istediği Milot Rashica için kulübü Norwich City'nin teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın bonservisini almak istediği Milot Rashica için İngiltere'den açıklama geldi. Norwich City Teknik Direktörü David Wagner, Rashica'yla ilgili bir soru üzerine satmaya sıcak bakmadıklarını ama değerini bulması gerektiğini söyledi.

Wagner, "Satmak veya yeniden yatırım yapmak için satmak istiyorsanız büyük bir fark var. Doğru oyuncu için doğru teklif gelirse satmaya açığız. Çünkü yatırım yapmayı seviyoruz. Bu yüzden günün sonunda, benim için, bu az ya da çok bir kazan kazan durumu... Bu grubun yeni yüzlere ihtiyacı olduğuna inandığımı açıkça belirtmiş olsam bile." diye konuştu.

Galatasaray'da başarılı bir performans ortaya koyan Kosovalı kanat oyuncusunun Norwich ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

YSK Oy kullanmama cezası 2023: 14 Mayıs seçimde oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmama cezası ne kadar, kaç TL?
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023: YSK 14 Mayıs Türkiye Genel Seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili adayları kimler?
Bugün seçim günü AVM'ler açık mı? 14 Mayıs Pazar seçim günü AVM'ler açık mı, kapalı mı, saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
euronews'ten seçim anketi sonuçları manipülasyonu!
Bugün seçim günü marketler açık mı? 14 Mayıs Pazar seçim günü marketler açık mı, kapalı mı, saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Başkan Erdoğan oyunu kullandı: Sonuçların Türk demokrasisi için hayırlı olmasını diliyorum
14 Mayıs seçimleri için propaganda yasakları başladı! İşte uyulması gereken kurallar
Muharrem İnce’ye kaset kumpası soruşturmasında yeni gelişme! Firari FETÖ’cülere yakalama kararı
Seçim sonuçları canlı ve anlık paylaşılacak! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı genel seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
CHP ilçe başkanı pusulaları petrolde gizlice almış... Kaç oy pusulası basıldığı araştırılıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Norwich City'den Milot Rashica için transfer açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA