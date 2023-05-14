Norwich City’den Milot Rashica için transfer açıklaması!

Galatasaray'ın bonservisini almak istediği Milot Rashica için İngiltere'den açıklama geldi. Norwich City Teknik Direktörü David Wagner, Rashica'yla ilgili bir soru üzerine satmaya sıcak bakmadıklarını ama değerini bulması gerektiğini söyledi.

Wagner, "Satmak veya yeniden yatırım yapmak için satmak istiyorsanız büyük bir fark var. Doğru oyuncu için doğru teklif gelirse satmaya açığız. Çünkü yatırım yapmayı seviyoruz. Bu yüzden günün sonunda, benim için, bu az ya da çok bir kazan kazan durumu... Bu grubun yeni yüzlere ihtiyacı olduğuna inandığımı açıkça belirtmiş olsam bile." diye konuştu.

Galatasaray'da başarılı bir performans ortaya koyan Kosovalı kanat oyuncusunun Norwich ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

