Altay’da Başkan Ayhan Dündar beklemede!

Zor bir sezonu geride bıraktıklarını ve 1 adım atarken 5 kez düşünmeleri gerektiğini ifade eden Başkan Dündar, "Birileri bu işe soyunur mu diye bekliyorum. Başkanlığa talip varsa gelsin anlatsın, biz de kulübün durumunu anlatalım. Birebirde bana, 'Bu göreve talibiz' diyen insan olmadı. Aday çıkacak mı çıkmayacak mı belirsiz. Varsa talipler süreci değerlendireceğiz. Altay hiçbir zaman sahipsiz kalmaz" dedi.

Altay için zor bir süreçte göreve geldiklerini ve ilk adımda geri gidişi durdurmaya çalıştıklarını söyleyen Başkan Ayhan Dündar, "Altay uzun vadeli planlamalarla yavaş yavaş ayağa kalkar. Kimse hemen çıkış beklemesin. Bir anda her şey güllük gülistanlık olmaz. Bunu söylemek gerçekçilikten uzak olur. Toparlanana kadar öz kaynaklarını kullanarak bu liglerde kulübün kalıcı olması temel amaç olmalı. Elimizden gelen neyse yaparız, sonuçta biz Altaylı'yız. Taraftar karamsarlığa kapılmasın ama müthiş beklentiler içerisine de girmesin. En minimal zararla süreç nasıl atlatılır, ona bakmalıyız" diye konuştu.