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Giriş Tarihi: 23.5.2023 16:55

Galatasaray'da Angel Di Maria gelişmesi! Görüşmeler başladı...

Galatasaray’da Angel Di Maria gelişmesi! Görüşmeler başladı...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak istiyor. PSG'den Icardi'nin bonservisini almak isteyen sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Angel Di Maria için de görüşmelere başladı.

TRT Spor'un gaberine göre; gelecek sezon için daha güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosunda birçok yıldız oyuncuyu bulunduran sarı-kırmızılılar, hem elindeki oyuncuları korumak hem de yeni oyuncuları transfer etmek istiyor.

PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Icardi'nin bonservisini almak isteyen Galatasaray yönetimi, Fransız kulübüyle olan görüşmelerini sürdürüyor. Kariyerini Türkiye'de devam ettirmek isteyen Icardi'nin de, PSG'den transferi için kolaylık istediği gelen bilgiler arasında.

GALATASARAY'DAN ANGEL Dİ MARİA HAMLESİ
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız oyunculara yönelen Galatasaray'da, listenin ilk sıralarında Angel Di Maria bulunuyor. Juventus ile henüz anlaşamayan Arjantinli oyuncunun gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı öğrenildi. Suudi Arabistan kulüpleri de, 35 yaşındaki oyuncuyla ilgilense de Di Maria'nın kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği biliniyor. Yıldız oyuncunun menajeriyle bir görüşme yapan sarı-kırmızılılar, Di Maria'nın istekleri hakkında bilgi aldı. Galatasaray'ın kısa süre içerisinde yıldız oyuncuya resmi teklifi yapması bekleniyor.

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Galatasaray'da Angel Di Maria gelişmesi! Görüşmeler başladı...
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