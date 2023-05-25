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Giriş Tarihi: 25.5.2023 12:51

Bursaspor’un genç futbolcusu Çağatay Yılmaz: "Gerekli dersleri çıkardım"

Bursaspor’un genç futbolcusu Çağatay Yılmaz: Gerekli dersleri çıkardım

Bursaspor’un genç futbolcusu Çağatay Yılmaz, geçen sezonu değerlendirerek, "Gerekli dersleri çıkardım. En zor kısmı oynamadan geçen ilk yarı oldu. Bir futbolcu için toptan, sahadan ve taraftarından uzak kalmak cezaların en büyüğü. Aslında böyle bir durumla karşılaşacak herhangi bir hatam da olmadı" dedi.

Bursaspor'un genç futbolcusu Çağatay Yılmaz, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Geride kalan sezonun ikinci yarısında takıma dahil olan ve gösterdiği performansla dikkat çeken Yılmaz, "Gerekli dersleri çıkardım. En zor kısmı oynamadan geçen ilk yarı oldu. Bir futbolcu için toptan, sahadan ve taraftarından uzak kalmak cezaların en büyüğü. Aslında böyle bir durumla karşılaşacak herhangi bir hatam da olmadı. Bunların hepsini geride bıraktım ve sadece işime odaklandım. Kimseye cevap verme amacıyla değil, sadece takımımın başarısı için mücadele ettim. Attığım goller, yaptığım asistler eğer Bursaspor'umuzu bir adım ileriye taşıdıysa ne mutlu bana" dedi.

"TARAFTARIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Çağatay Yılmaz sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi daha iyisini başarmak için yeni bir meydan okuma zamanı geldi. Bu performansımın altına düşmemek adına daha çok çalışıp, daha çok mücadele edeceğim ve en önemlisi Bursasporumuzu layık olduğu yere çıkarmak için tüm performansımı ortaya koyacağım. Bu sezon bana desteğini esirgemeyen, en zor anımda bile varlıklarını hissettiren taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl zirveye oynayacak bir Bursaspor'un sözünü şimdiden veriyorum. İkinci yarının büyük bir bölümünde taraftarımızdan uzak kaldık. Önümüzdeki sezon onların desteğiyle çok daha iyi yerlere geleceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. İçinde yeşil beyaz sevgisi barından herkese şükranlarımı sunuyorum. Her şey büyük, şampiyon Bursaspor için."

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Bursaspor’un genç futbolcusu Çağatay Yılmaz: "Gerekli dersleri çıkardım"
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