Brentford’un yıldızı Ivan Toney şoku yaşıyor! Bahis oynadığı maçlar...

Toney, Ağustos 2017 ile Mart 2018 arasında 13 bahis oynadı ve bunların 11'ini Wigan'da kiralık olarak forma giyerken kendi kulübü Newcastle United üzerineydi. Diğer 2 bahis ise Wigan ile Aston Villa arasında oynanan bir maçla ilgiliydi. Wigan'da kiralıktı ama o maçta kadroda yer almadı.