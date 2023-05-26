Brentford’un yıldızı Ivan Toney şoku yaşıyor! Bahis oynadığı maçlar...

İngiltere'de Ivan Toney gündem olmaya devam ediyor. İngiliz golcü oyuncu, şubat 2017 ile ocak 2021 arasında 232 kez İngiltere Futbol Federasyonu Talimatı'nda Kural E8'i ihlal etmekten suçlu bulundu.
BRENTFORD'DAN TONEY AÇIKLAMASI GELDİ
Brentford'ın resmî internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Brentford FC, Ivan Toney'nin Kural E8'i ihlal ettiğini kabul ettikten sonra, oyuncuya futbol ve futbolla ilgili faaliyetlerden sekiz ay men cezası veren bağımsız bir Düzenleme Komisyonu'nun yazılı gerekçelerini aldı ve kabul etti.
"HİÇBİR MAÇIN SONUCUNU ETKİLEDİĞİ KANITI YOK" DENİLDİ
Brentford'un açıklamasında Toney'nin davasıyla ilgili tüm belgeler ortaya konuldu ve 27 yaşındaki oyuncunun bir maçın sonucunu etkilemeye karıştığını gösteren hiçbir kanıt yok.
"SÖZ KONUSU MAÇLARDA KADRODA YOKTU"
Belgelerde şunlar yazılı: "Mevcut dava şike davası değildir. Öyle olsaydı, suçlamalar farklı hükümler altında takip edilirdi. Bay Toney'nin kendi takımının kazanmasına karşı bahis oynadığına ya da takımının kaybetmesini etkilediğine dair hiçbir kanıt yok. Söz konusu maçlarda kadroda değildi veya oynamaya uygun değildi.
"KUMAR BAĞIMLISI" TEŞHİSİ KONULDU
Psikiyatrist Dr. Philip Hopley, Ivan Toney için kumar bağımlısı teşhisi koydu. Yapılan açıklamada şunlar söylendi: "Komisyon, psikiyatrist Dr. Philip Hopley tarafından teşhis edilen kumar bağımlılığı konusunun gözden geçirilmesine karar verdi. Oyuncunun kumar konusunda yaşadığı kontrol eksikliği, açıkça teşhis edilen kumar bağımlılığının bir yansımasıdır."
KENDİSİNİN GOL ATACAĞINA YÖNELİK BAHİS OYNADIĞI AÇIKLANDI
Toney'nin oynadığı 232 bahsin 126'sı, kulübünün mücadele ettiği turnuvadaki maçlarla ilgiliydi ve kendi kulübüyle bağlantısı yoktu. Bu 29 bahisten 16'sı Toney'nin kendi takımının 15 farklı galibiyetine oynandı. Toney, bu maçların 11'inde oynadı, diğerlerinde ise yedekti.
29 bahisten 13'ü kendi takımının 7 maçta kaybedeceğine yönelikti. 22 Ağustos 2017 ve 3 Mart 2018 tarihleri arasında oynanan farklı maçlara bahis almıştı.
Toney, Ağustos 2017 ile Mart 2018 arasında 13 bahis oynadı ve bunların 11'ini Wigan'da kiralık olarak forma giyerken kendi kulübü Newcastle United üzerineydi. Diğer 2 bahis ise Wigan ile Aston Villa arasında oynanan bir maçla ilgiliydi. Wigan'da kiralıktı ama o maçta kadroda yer almadı.
BAHİS OYNAMAK İÇİN BAŞKALARININ HESAPLARINI KULLANDI
Toney, başlangıçta iddiaları reddetmesine rağmen bahis oynamak için başkalarının hesaplarını kullandı. FA ile yaptığı ilk görüşmede kumar suçlamaları hakkında sorgulandığında yalan söylediğini kabul etti.
Toney'nin bahis oynamak için ayrı bir cep telefonu bulundurduğundan şüpheleniliyor. Soruşturma sırasında bu telefonu FA'e vermedi.
Toney'nin oynadığı 126 bahsin 15'i, oynadığı 9 farklı maçta gol atması üzerine oynanmıştır. Bu 15 bahis ya da bahis talimatının tamamı, Toney tarafından, kendisinin maçta oynayacağının kamuoyu tarafından bilinmediği bir zamanda yapılmıştır.