Kondogbia’dan yeşil ışık

Beşiktaş, ara transfer döneminde Çin'in yolunu tutan Josef de Souza'nın yerine yaz transfer döneminde net bir 6 numara takviyesi yapacak. Bu mevki için özellikle fiziksel becerileriyle de ön plana çıkan bir isim bakılıyor.Siyah-beyazlılar, transferini düşündüğü 30 yaşındaki futbolcu için mali şartları aşağı çekmek için girişimlerine başladı ve Atletico Madrid kulübü ile temasa geçti. İspanyol ekibinin bonservis talebini aşağı çekmeye çalışan Beşiktaş, iki kulüp arasında geçmişten gelen kuvvetli ilişkilerle sonuca varmayı umut ediyor.Atletico, 5 milyon Euro talep ederken 2.5 milyon Euro ile masaya oturan siyah- beyazlılar orta noktada buluşmayı hedefliyor. Ayrıca oyuncunun 4 milyon Euro'luk maaşının da paylaşılması konusunda pazarlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Orta Afrikalı futbolcunun tavrı ise olumlu. Arthur Masuaku'nun yakın arkadaşı olan tecrübeli ön libero, nisan ayında Vodafone Park'ta iki takım arasındaki yardım maçında sahaya çıkmıştı. Kondogbia'nın, Beşiktaş'ın ilgisine dair temsilcisine,yanıtını verdiği belirtildi. Bu mesaj, siyahbeyazlı kulübün kurmaylarına da iletildi.Geoffrey Kondogbia, 15 Şubat 1993 tarihinde Fransa'nın Nemours şehrinde doğdu. 1.88 metre boyundaki futbolcu, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Fransa vatandaşlıklarına sahip. Orta saha ve ön libero mevkilerinde oynayan Kondogbia, kulüp kariyeri boyunca 397 maça çıkarken 15 gol atıp 21 asist yaptı. 3 kez de kırmızı kart gördü. Önce 5 defa Fransa, sonrasında ise 8 kez Orta Afrika Milli Takımı'nın formasını giydi. 21 yaş altında tüm kategorilerde Fransa Milli Takımı ile mücadele etti. Şu an Orta Afrika Milli Takımı'nda görev yapıyor.Bu sezon istediği kadar forma şansı bulamamaktan şikâyetçi olan tecrübeli ön libero, 27 maçta 1390 dakika sahada kaldı ve 2 asist yaptı.