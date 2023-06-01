Dursun Özbek, "Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyonluk Galatasaray'a çok yakıştı. Güzel bir şampiyonluk oldu, güzel bir sezon geçirdik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Onların desteğiyle biz bu şampiyonluğu kazandık. İnşallah önümüzdeki günlerde de aynı başarıyı sürdüreceğiz" dedi. Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisi hakkındaki soruya ise "Güzel bir maç olacak. Zaten şampiyon belli. İkincilik ve üçüncülük kavgası var. Her iki tarafa da başarılar dilerim. Süper Lig'in generali Galatasaray, dört yıldızlı" yanıtını verdi.19 Mayıs'ta temel atma töreni yapılan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne gelen Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim, konuşma yapmış ve eski başkanlar ile kulüp çalışanlarıyla hasret gidermişti. Ankaragücü maçını da evinde heyecanla takip eden Terim, şampiyonluk ilan edilir edilmez telefonuna sarıldı. Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk'u ilk olarak arayan İmparator, hem tebrik etti hem de mutluluğunu paylaştı. Fatih Terim ayrıca Erden Timur ve Galatasaray'a transfer ettiği oyuncular Muslera ile Kerem'e de ulaşarak şampiyonluk sevinçlerine ortak oldu.