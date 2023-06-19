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Giriş Tarihi: 19.6.2023 14:47

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Kocuk Galatasaray'dan ayrıldı! Yeni adresi...

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Kocuk Galatasaray’dan ayrıldı! Yeni adresi...

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da gözler tamamen transfere çevrilmiş durumda. Sarı-kırmızılı ekipte Okan Kocuk'un ayrılığı resmen gerçekleşti.

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da sözleşmesi sona eren tecrübeli kaleci Okan Kocuk, takımdan ayrıldığını açıkladı.

İşte Okan Kocuk'un veda sözleri;

"Galatasaray forması giymek, büyük Galatasaray taraftarının önünde oynamak, bu büyük kulüple şampiyonluk yaşamak çok özeldi ve hep çok özel kalacak.

Evimizde, deplasmanda, her şartta, her anda, sonuç ne olursa olsun bizi var gücüyle destekleyen büyük Galatasaray taraftarına hissettirdikleri her şey için teşekkür ederim.

Tüm başkanlarıma, çalıştığım tüm teknik direktörlerime ve teknik ekiplere gelişimime sağladıkları katkılar için minnettarım. Kocaman bir ailenin parçası olduğum için ve birbirinden değerli sporcularla çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Anlı şanlı Galatasaray formasını birlikte terlettiğim tüm kardeşlerime her şey için teşekkür ediyorum.

Ayrılıklar da sevdaya dahil. Sarı kırmızılı forma altında geçirdiğim bu güzel zamanlara şimdilik bir nokta koyuyorum. Yolculuğumda yeni bir başlangıç yapma zamanı.

Haklarınızı helal edin, hoşça kalın..."

SAMSUNSPOR YOLCUSU

Öte yandan Okan Kocuk, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor ile anlaşma sağladı. Deneyimli eldivenin Karadeniz ekibine 3 yıllık imza atması bekleniyor. Resmi açıklama kısa zamanda yapılacak.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Kocuk Galatasaray'dan ayrıldı! Yeni adresi...
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