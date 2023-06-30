Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Patrick Kluivert, Adana Demirspor için Türkiye'de!
Giriş Tarihi: 30.6.2023 23:18

Patrick Kluivert, Adana Demirspor için Türkiye'de!

DHA
Patrick Kluivert, Adana Demirspor için Türkiye’de!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, teknik direktörlük için Patrick Kluivert'la anlaşmaya vardıklarını A Spor'da açıkladı. İşte tüm detaylar...

Vincenzo Montella ile yollarını ayıran Adana Demirspor, teknik direktörlük görevi için Patrick Kluivert ile anlaşmaya vardı. Son detayları görüşmek için İstanbul'a gelen 46 yaşındaki teknik adam 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

A Spor ekranlarına konuşan Başkan Murat Sancak, "Montella'dan sonra Adana Demirspor'a uyacak bir isim arıyorduk. Görüştüğümüz birkaç isim vardı. Hayranı olduğumuz bir oyuncuydu. Gündeme geldiğinde heyecanlanmıştım. 1-2 görüşmeden sonra mutabık kaldık. Nasıl Montella Adana Demirspor'la çıkış yakaladıysa Kluivert'ın da benzer bir başarıyı yakalayacağına inanıyorum. 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağız. Görüştüğümüz transferler var. Kluivert'ın Montella kadar cana yakın bir insan olduğunu söyleyebilirim. Başarılı olacağına inanıyorum. İnşallah iyi şeyler göreceğiz." dedi.

Patrick Kluivert ise açıklamasında, "Adana Demirspor'a geldiğim için çok mutluyum. Adana Demirspor çok iyi işler yaptı. Kendi tecrübelerimi takıma aktaracağım ve umarım iyi işler yaparız." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

17 yaşındaki genç öldürülmüştü! Fransa'da 3 Temmuz'a kadar sokağa çıkma yasağı
Özel Harekât Kurtoğlu Paşa’ya emanet
Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Fatih Portakal'dan Sözcü TV'ye veda: Bana müsaade...
Terör örgütü PKK/YPG elebaşı böyle itiraf etti: Türkiye bizi son teknolojiyle vuruyor
SON DAKİKA: İstanbul’da korkutan yangın: Bir anda alevler yükseldi!
İBB'nin Sultan 2. Abdülhamid hazımsızlığı! Hamidiye suyun adını değiştirdiler
Erdoğan Putin’i de camiye götürdü
Altın listesine Türkiye damgası! Dünya devlerini geride bıraktı
Kıyılarda belediyecilik çöktü!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Patrick Kluivert, Adana Demirspor için Türkiye'de!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA