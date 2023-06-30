Patrick Kluivert, Adana Demirspor için Türkiye’de!

A Spor ekranlarına konuşan Başkan Murat Sancak, "Montella'dan sonra Adana Demirspor'a uyacak bir isim arıyorduk. Görüştüğümüz birkaç isim vardı. Hayranı olduğumuz bir oyuncuydu. Gündeme geldiğinde heyecanlanmıştım. 1-2 görüşmeden sonra mutabık kaldık. Nasıl Montella Adana Demirspor'la çıkış yakaladıysa Kluivert'ın da benzer bir başarıyı yakalayacağına inanıyorum. 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağız. Görüştüğümüz transferler var. Kluivert'ın Montella kadar cana yakın bir insan olduğunu söyleyebilirim. Başarılı olacağına inanıyorum. İnşallah iyi şeyler göreceğiz." dedi.