Patrick Kluivert, Adana Demirspor için Türkiye’de!

Vincenzo Montella ile yollarını ayıran Adana Demirspor, teknik direktörlük görevi için Patrick Kluivert ile anlaşmaya vardı. Son detayları görüşmek için İstanbul'a gelen 46 yaşındaki teknik adam 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
A Spor ekranlarına konuşan Başkan Murat Sancak, "Montella'dan sonra Adana Demirspor'a uyacak bir isim arıyorduk. Görüştüğümüz birkaç isim vardı. Hayranı olduğumuz bir oyuncuydu. Gündeme geldiğinde heyecanlanmıştım. 1-2 görüşmeden sonra mutabık kaldık. Nasıl Montella Adana Demirspor'la çıkış yakaladıysa Kluivert'ın da benzer bir başarıyı yakalayacağına inanıyorum. 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağız. Görüştüğümüz transferler var. Kluivert'ın Montella kadar cana yakın bir insan olduğunu söyleyebilirim. Başarılı olacağına inanıyorum. İnşallah iyi şeyler göreceğiz." dedi.
Patrick Kluivert ise açıklamasında, "Adana Demirspor'a geldiğim için çok mutluyum. Adana Demirspor çok iyi işler yaptı. Kendi tecrübelerimi takıma aktaracağım ve umarım iyi işler yaparız." ifadelerini kullandı.