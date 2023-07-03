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Giriş Tarihi: 3.7.2023 11:50

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Emre Can'ın menajeri ile görüşme sağlandı...

Fenerbahçe’den flaş transfer hamlesi! Emre Can’ın menajeri ile görüşme sağlandı...

Fenerbahçe, G.Saray’ın da listesinde olan Türk asıllı Alman ön libero Emre Can için hamle yaptı. Hem Dortmund hem de oyuncunun menajeri ile ilk görüşme gerçekleştirildi.

İsmail kartal'ın takımın başına geçmesinin ardından ön libero için düğmeye basan Fenerbahçe yönetimi, Borussia Dortmund'un Türk asıllı futbolcusu Emre Can için devreye girdi. Galatasaray'ın da gündeminde olan Emre Can için Fenerbahçe'nin hem oyuncunun menajeri hem de Dortmund kulübü ile görüşme yaptığı öğrenildi. Transfer edildiğinde Türk statüsünde oynayabileceği için değeri daha da artan Emre Can'ın Dortmund ile 1 yıllık sözleşmesi daha var. Dortmund'un Emre Can'ın ayrılmasına sıcak baktığı da ifade ediliyor.

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Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Emre Can'ın menajeri ile görüşme sağlandı...
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