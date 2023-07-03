Fenerbahçe’den flaş transfer hamlesi! Emre Can’ın menajeri ile görüşme sağlandı...

İsmail kartal'ın takımın başına geçmesinin ardından ön libero için düğmeye basan Fenerbahçe yönetimi, Borussia Dortmund'un Türk asıllı futbolcusu Emre Can için devreye girdi. Galatasaray'ın da gündeminde olan Emre Can için Fenerbahçe'nin hem oyuncunun menajeri hem de Dortmund kulübü ile görüşme yaptığı öğrenildi. Transfer edildiğinde Türk statüsünde oynayabileceği için değeri daha da artan Emre Can'ın Dortmund ile 1 yıllık sözleşmesi daha var. Dortmund'un Emre Can'ın ayrılmasına sıcak baktığı da ifade ediliyor.