Galatasaray’dan bomba hamle! Allan Saint-Maximin gündeme geldi...

Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Önümüzdeki sezonda Şampiyonlar Ligi'ne gitmek adına güçlü bir kadro kurmak isteyen Okan Buruk ve yönetim flaş isimler için harekete geçti.
Kadrosuna Icardi'yi katmaya çalışan Galatasaray, gündemine bir yıldız oyuncuyu daha aldı. Cimbom Newcastle United'da forma giyen Fransız yıldız oyuncu Allan Saint-Maximin'i gündemine aldı.
KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR
Premier Lig ekibi Newcastle United'ın hocası Eddie Howe ile aralarının iyi olmadığı iddia edilen ve takımdan gönderilmesi düşünülen 26 yaşındaki sol kanat için Galatasaray'ın nabız yokladığı belirtildi.
Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray, Maximin'i bir sezonluğuna kiralamak istiyor. Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun iyi bir bedell satılması halinde Fransız yıldızı kadrosuna katmak için şartları zorlayacak.