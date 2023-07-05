Hatayspor, milli orta saha oyuncusu Giorgi Aburjania’ı kadrosuna kattı

Hatayspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sevilla, CD Lugo ve Gil Vicente gibi takımlarda forma giyen, Gürcistan milli takımının tecrübeli orta saha oyuncusu Giorgi Aburjania'yi kadrosuna kattı.
Bordo-beyazlı kulüpten futbolcunun transferine ilişkin yapılan açıklamada: "Tecrübeli orta saha oyuncusu Giorgi Aburjania ile 3 yıl opsiyonlu sözleşme imzaladık. Giorgi'ye ailemize hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz" denildi.
Düzenlenen imza törenine Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz ve Teknik Direktör Volkan Demirel'de katıldı.