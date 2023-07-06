Inler’e antrenörlük teklifi

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ın ardından bir eski öğrencisini daha ekibine dahil etmek için görüşme yaptı. Deneyimli çalıştırıcı, Adana Demirspor'dan futbol kariyerini devam ettirmek istediği için ayrılan İnler ile antrenörlük için görüşme gerçekleştirdi.Championship ekibi Watford'un da teklif yaptığı 39 yaşındaki oyuncunun, UEFA A Teknik Direktörlük lisansı bulunuyor.