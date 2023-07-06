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Giriş Tarihi: 6.7.2023

Inler’e antrenörlük teklifi

Inler’e antrenörlük teklifi
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ın ardından bir eski öğrencisini daha ekibine dahil etmek için görüşme yaptı. Deneyimli çalıştırıcı, Adana Demirspor'dan futbol kariyerini devam ettirmek istediği için ayrılan İnler ile antrenörlük için görüşme gerçekleştirdi. Ancak tecrübeli futbolcu, Beşiktaş'ta en az 1 sezon oynadıktan sonra teknik ekibe katılmak istediğini söyledi. İnler'in bu talebinin karşılık bulması beklenmiyor. Championship ekibi Watford'un da teklif yaptığı 39 yaşındaki oyuncunun, UEFA A Teknik Direktörlük lisansı bulunuyor.

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Inler’e antrenörlük teklifi
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