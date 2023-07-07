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Giriş Tarihi: 7.7.2023 16:46 Son Güncelleme: 7.7.2023 16:56

Fenerbahçe, Thiago Çukur'un kiralandığını açıkladı!

Fenerbahçe, Thiago Çukur’un kiralandığını açıkladı!

enerbahçe, futbolcusu Tiago Çukur’un Belçika takımlarından Beveren’e kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe, Tiago Çukur'un kiralandığını duyurdu. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada Tiago Çukur'un gelecek sezon Belçika takımlarından Beveren'e kiralandığını açıkladı. Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan resmi açıklamada "Yeni sezon planlamasına devam edilen Profesyonel Futbol Takımımızda oyuncumuz Tiago Çukur, 2023/24 sezonu için Belçika'nın SK Beveren takımına kiralanmıştır. Genç futbolcumuza sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz" ifadelerine yer verildi.

2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan Tiago Çukur, Belçika ekiplerinden Dender'de kiralık olarak forma giymişti.

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Fenerbahçe, Thiago Çukur'un kiralandığını açıkladı!
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