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Giriş Tarihi: 10.7.2023 10:53

UEFA'dan Juventus'a dev ceza geliyor!

UEFA’dan Juventus’a dev ceza geliyor!

UEFA, mali usulsüzlük yapan Juventus'a ceza vermeye hazırlanıyor. İtalyan devini 1 sezon Avrupa arenasından men edilmesi bekleniyor.

UEFA, Juventus'a ceza vermeye hazırlanıyor. Avrupa futbolunun patronu, mali usulsüzlük yapan İtalyan devini 1 sezon men edecek.

Geçmiş yıllarda yaptığı usulsüz transfer hareketleri sebebiyle İtalya'da 10 puan silme cezası verilen Juventus, geçen yıl Şampiyonlar Ligi vizesi almasına rağmen ligi 7. sırada tamamlamıştı.

UEFA, Konferans Ligi'ne katılım hakkı alan Siyah Beyazlıların bu turnuvaya da katılımını engelleyecek. Corriere dello Sport'un haberine göre; 1 yıl men cezası alacak Juventus'un yerine, Fiorentina Konferans Ligi'ne alınacak.

UEFA ile anlaşan Juventus, gelecek sezon mali yaptırımlara maruz kalmayacak.

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UEFA'dan Juventus'a dev ceza geliyor!
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