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Giriş Tarihi: 11.7.2023

Transferin perde arkası Galatasaray 1.4 Fenerbahçe 2.5!

ERHAN UZUNER
Transferin perde arkası Galatasaray 1.4 Fenerbahçe 2.5!
Her sezon transferde karşı karşıya gelmeyi gelenek haline getiren iki ezeli rakip, Szymanski için şartları zorladı. Galatasaray, Dinamo Moskova ile masaya oturup fiyat istedi. Rus kulübü 15 milyon Euro'dan kapıyı açtı. Sarıkırmızılılar 6.5 milyon Euro teklif etti. Aslan, oyuncunun menajeriyle yaptığı görüşmede 4 yıllık anlaşma karşılığında her sezon için 1.4 milyon Euro önerdi. Ayrıca 'Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız' kozunu kullandı.

BONUSLARLA IŞI ÇÖZDÜ
Fenerbahçe, Polonyalı 10 numaraya, sezon başına 2.5 milyon Euro verdi. Futbolcu bu rakamı kabul ederken, sarı-lacivertli yönetim, 15 milyon Euro isteyen oyuncunun kulübüne ise 11 milyon Euro teklif etti. Kulüp geri adım atmayınca, 4 milyon Euro da bonus teklifini masaya koydu ve transferde mutlu sona ulaşan taraf oldu.

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Transferin perde arkası Galatasaray 1.4 Fenerbahçe 2.5!
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