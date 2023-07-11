Transferin perde arkası Galatasaray 1.4 Fenerbahçe 2.5!

Her sezon transferde karşı karşıya gelmeyi gelenek haline getiren iki ezeli rakip, Szymanski için şartları zorladı. Galatasaray, Dinamo Moskova ilemasaya oturup fiyat istedi. Rus kulübü 15 milyon Euro'dan kapıyı açtı. Sarıkırmızılılar6.5 milyon Euro teklif etti. Aslan, oyuncunun menajeriyle yaptığı görüşmede 4 yıllık anlaşma karşılığındaher sezon için 1.4 milyon Euro önerdi. Ayrıca 'Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız' kozunu kullandı.
BONUSLARLA IŞI ÇÖZDÜ
Fenerbahçe, Polonyalı 10 numaraya, sezon başına 2.5 milyon Euro verdi. Futbolcu bu rakamı kabul ederken, sarı-lacivertli yönetim, 15 milyon Euroisteyen oyuncunun kulübüne ise11 milyon Euro teklif etti. Kulüp geri adım atmayınca, 4 milyon Euro da bonusteklifini masaya koydu ve transferde mutlu sona ulaşan taraf oldu.