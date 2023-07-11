Yılport Samsunsporlu Yunus Emre Çift’in hedefi Avrupa’da oynamak!

Kırmızı-beyazlı kulübün en genç oyuncuları arasında yer alan 19 yaşındaki 1,85 boyundaki stoper, yeni sezon hazırlıkları için Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde takımıyla çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Kupası'nda 3 maçta, Spor Toto 1. Lig'de 47 maçta görev alan Çift, Süper Lig'de forma giyeceği günü sabırsızlıkla bekliyor.

Kamp süreci ve yeni sezon hedeflerini AA muhabirine anlatan Yunus Emre Çift, Samsun'da 10 günlük hazırlığın ardından Erzurum'a geldiklerini, yoğun bir tempoyla çalışmaya başladıklarını söyledi. Erzurum'daki yüksek rakımın kondisyon için önemini işaret eden Çift, "Burada tempoyu arttırabildiğimiz kadar arttırmamız gerekiyor. Çünkü yüksek irtifada yaptığımız antrenman bize bir sezon boyunca lazım olacak. İyi çalışıyoruz. Süper Lig'in zor olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Takımın altyapısında yetiştiğini anlatan Çift, şöyle devam etti:

"Altyapıdan takıma katıldım ve 1. Lig'de şampiyonluk yaşadım. Bunun mutluluğu ve gururu çok farklı. Hedeflediğimiz, ait olduğumuz yerdeyiz. Samsunspor, Süper Lig'de olmalı. Çünkü Süper Lig'in Samsunspor'a ihtiyacı var. Ben de altyapısından çıkıp bu gururu yaşadığım için çok mutluyum. Samsunspor'u Süper Lig'de de layık olduğu yere getirmek için çok çalışacağız, çok çabalayacağız. Samsunspor'un ilk 10'da olması için elimizden geleni yapacağız."

"Hayalimi gerçekleştirdim"

Avrupa'da futbol oynama hayali olduğunu anlatan Çift, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Samsunspor'da forma giymek şehirdeki her gencin hayalidir. Ben de açıkçası hayalimi gerçekleştirdim. Burada olmaktan çok mutluyum. Umarım benim peşimden de gelen çok arkadaşlarımız olur. Hedefim ise Süper Lig'de bu sene çok iyi bir sezon geçirip ondan sonra Avrupa'ya transfer olabilmek. Tabii bu konuda öncelikli karar verici başkanımız ve hocamız olur."