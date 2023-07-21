Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'un Slovenya kampı sürüyor
Giriş Tarihi: 21.7.2023 14:20

Trabzonspor'un Slovenya kampı sürüyor

AA
Trabzonspor’un Slovenya kampı sürüyor

Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmalarının ikinci etabını Slovenya'da sürdürüyor.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde, Slovenya Futbol Federasyonuna ait sahada gerçekleştirilen antrenmana, belinde ağrı bulunan Siopis ile tedavisi için İspanya'ya giden Fernandez katılmadı. Sağ kasığında ağrı hisseden Umut Bozok ise antrenmanda koşu yaptı.

Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürerken bordo-mavili oyuncular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından taktiksel ağırlıklı çalışma yaptı. Teknik direktör Bjelica'nın son bölümde yaptırdığı şut çalışmasının ardından futbolcuların oldukça yoruldukları gözlendi.

Bu arada, teknik ekibe yeni katılan kaleci antrenörü Sandro Zufic'in, kaleciler Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Onuralp Çevikkan ve Erol Can Çelik'i aynı anda çalıştırdığı ve çeşitli uyarılarda bulunduğu görüldü.

MÜZİKLİ ANTRENMAN SONUNDA HORON KEYFİ

Futbolcuların motivasyonun artırılması amacıyla sahaya getirilen ses sistemi ile antrenman sonuna kadar farklı şarkılara yer verildi. Kulübün, 2021-2022 yılında kazandığı Süper Lig şampiyonluğu nedeniyle kutlamalarda yer alan şarkıların yanı sıra yöresel eserlerin çalınmasına futbolcular da eşlik etti. Antrenmanın bitmesiyle birlikte futbolcular halka oluşturarak bir süre horon oynadı. Bjelica ile teknik ekip ise horon oynayan futbolcuları alkışladı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Bakanlık duyurdu: Terör örgütü PKK'nın finans ayağına bir darbe daha!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü: 2 kritik anlaşma imzalandı
Yeni CHP, yeni kaset
Kemal Bey bu ekibi çiğ çiğ yer
Son dakika | İçişleri Bakanlığı: FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstanbul bölge imamı yakalandı
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Körfez ziyareti dönüşü çarpıcı açıklamalar: Devasa ölçekli anlaşmalar yaptık
Kaseti kim sızdırdı? İşte olağan şüpheliler
Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığına yeni isim
Holdinge iki veliaht birden gelecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'un Slovenya kampı sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA