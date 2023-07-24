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Giriş Tarihi: 24.7.2023 10:55

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu başlıyor

AA
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçları yarın oynanacak 7 maçla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında Galatasaray, yarın ilk maçında deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak.

İlk maçlar 25-26 Temmuz, rövanşlar ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçları programı şu şekilde:

YARIN

19.00 Zalgiris (Litvanya) - Galatasaray

19.00 HJK (Finlandiya) - Molde (Norveç)

21.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Astana (Kazakistan)

21.00 Dnipro (Ukrayna) - Panathinaikos (Yunanistan)

21.30 Servette (İsviçre) - Genk (Belçika)

22.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Slovan Bratislava (Slovakya)

22.15 Breidablik (İzlanda) - Kopenhag (Danimarka)

ÇARŞAMBA

20.00 Sheriff (Moldova) - Maccabi Haifa (İsrail)

20.00 Aris Limassol (Güney Kıbrıs) - BATE (Belarus)

21.15 Rakow (Polonya) - Karabağ (Azerbaycan)

21.45 Ludogorets (Bulgaristan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)

21.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Hacken (İsveç)

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu başlıyor
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