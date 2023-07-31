Trabzonspor’a müjde! Bakasetas yeni imzayı atıyor...

YENİ SÖZLEŞMENİN DETAYLARI BELLİ OLDU

1 yıllık anlaşması kalan ve 1 milyon 750 bin Euro maaş üzerinden yapılan 3 senelik yeni kontrat önerisini bir süredir düşünen Yunan oyuncunun, yönetime olumlu dönüş yaptığı öğrenildi.