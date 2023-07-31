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Giriş Tarihi: 31.7.2023 09:20 Son Güncelleme: 31.7.2023 09:24

Trabzonspor'a müjde! Bakasetas yeni imzayı atıyor...

Trabzonspor’a müjde! Bakasetas yeni imzayı atıyor...

Trabzonspor'un yıldız isimlerinden Anastasios Bakasetas, yeni sözleşme için yönetimle masaya oturacak. Deneyimli futbolcu, burada kalmak ve sözleşmesini uzatmak istiyor. 1 yıllık anlaşması kalan oyuncu için yapılan yeni sözleşme teklifinin detayları belli oldu.

Son 2.5 yıldır formasını giydiği Trabzonspor'da performansı ve duruşuyla takımın en önemli isimlerinden biri olan Anastasios Bakasetas, sözleşmesini uzatıyor.

YENİ SÖZLEŞMENİN DETAYLARI BELLİ OLDU

1 yıllık anlaşması kalan ve 1 milyon 750 bin Euro maaş üzerinden yapılan 3 senelik yeni kontrat önerisini bir süredir düşünen Yunan oyuncunun, yönetime olumlu dönüş yaptığı öğrenildi.

Önümüzdeki günlerde menajeri Türkiye'ye gelecek olan 30 yaşındaki on numaranın, son detayların görüşülmesinin ardından imzayı atacağı ifade edildi.

"HER AN İMZALAR ATILABİLİR"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da Bakasetas ile sözleşme uzatma görüşmelerinin olumlu ilerlediğini doğrulayarak, "Her an imzalar atılabilir. Herhangi bir problem yok. Süreç gayet iyi gidiyor" diye konuştu

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Trabzonspor'a müjde! Bakasetas yeni imzayı atıyor...
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