Beşiktaş’ın ilgilendiği Vitor Tormena transfer için kararını verdi!

Transfer döneminde Onan ve Amartey hamlelerinden sonra Milan'da forma giyen Hırvat yıldız golcü Ante Rebic'i kadrosuna katan Beşiktaş'ta hareketlilik devam ediyor.
Savunmasını daha da güçlendirmek isteyen Kartal, Şenol Güneş'in istediği oyuncularla görüşmelerine devam ediyor. Bunlardan bir tanesinin de Braga'da forma giyen Vitor Tormena olduğu iddia ediliyor.
TORMENA KARARINI VERDİ
Portekiz basınından Record'un haberine göre, 27 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılmak üzere. Sözleşmesinde son seneye girecek olan Tormena için Türkiye'den taliplerin olduğu da iddia edildi. Vitor Tormena için Beşiktaş'ın temaslarını yoğunlaştırması bekleniyor.